По итогам встречи в широком формате по ситуации в Украине при участии президента Украины Петра Порошенко, президента РФ Владимира Путина и ряда европейских лидеров в рамках саммита АСЕМ сделан важный шаг в дискуссии по Украине. Об этом заявил премьер-министр Италии Маттео Ренци на брифинге после окончания встречи в Милане в пятницу, 17 октября.

"Мы сделали важный шаг в дискуссии по Украине... Считаем важным включить Россию в решение международных проблем...Мы встретились сегодня, чтобы обсудить ситуацию в Украине. В дискуссии сделан первый шаг, хотя сохраняется и много разногласий. Это понятно, но есть желание найти решение, что дает надежду на поиск решения", - сказал он. В то же время итальянский премьер подчеркнул, что на такое решение необходимо время. "Оно не может быть найдено немедленно, но мы продолжим работу в ближайшие часы, дни, месяцы", - добавил Ренци. Он также поблагодарил Порошенко и Путина за приезд в Милан.

Отметим, с европейской стороны во встрече принимали участие, помимо Ренци, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, президенты Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и Европейского Совета Херман ван Ромпей и новый глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

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