На фоне падения курса иранского риала по отношению к американскому доллару в Тегеране начались массовые акции протеста. В воскресенье, 24 июня, свои магазины закрыли торговцы мобильными телефонами и электроникой. В крупнейшем торговом центре иранской столицы сотни людей требовали от правительства принятия срочных мер по укреплению внутреннего рынка. Об этом сообщает со ссылкой на Erem News.

Участники акции протеста также требовали отставки министра связи и экономической команды правительства, а также работы по улучшению экономических условий и условий жизни.

"Оставьте в покое Сирию! Займитесь собственными проблемами!", - призывают участники акции.



В воскресенье, на неофициальном рынке курс реала упал до рекордно низкого уровня по отношению к доллару. Если в четверг доллар можно было купить за 75.000 риалов, то в воскресенье - по 87.000.

Как сообщал , в декабре прошлого года Иран всколыхнули массовые акции протеста. Власти Ирана сообщили об аресте около 200 протестующих в Тегеране.

Напомним, что власти Ирана заблокировали доступ к популярным соцсетям. Пользователи заявили о невозможности пользоваться Instagram и Telegram.

Citizens in Tehran start protest over economic collapsing. #IranProtests pic.twitter.com/5KJ4fbuOLh - Kaveh Taheri

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