Накануне очередного игрового дня Кубка мира - 2018 своими впечатлениями от турнира поделился экс-динамовец. неожиданно признался в симптии к русским, передает со ссылкой на .

"У Аргентины еще все впереди. Нигерия сделала им дар, все теперь зависит от них: обыгрывает Нигерию и проходите дальше. Но вообще такой чемпионат мира, счета впечатляющие, выигрывают команды, о которых даже не думали ... Но Аргентина, я думаю, свое слово еще не сказала. И Месси последнего слова еще не сказал.

Как говорится, дохлая лошадь прет на старте, посмотрим, что дальше будет. Пока не могу никого выделить, все хороший футбол показывают. Лично я в восторге от сборной России ", - передает слова Алиева dynamo.kiev.ua.

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Тренер Национальной сборной Украины помог сборной России.

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