В Милане в рамках саммита «Азия-Европа» стартовали переговоры по урегулированию кризиса в Украине. Встреча президента Украины Петра Порошенка и его российского коллеги проходит в многостороннем формате.

«Начались переговоры в многостороннем формате, - написал в Twitter пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко. - Борьба за мир на Донбассе продолжается».

За круглым столом также присутствуют канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, премьер-министр Италии Маттео Ренци, президент Европейского Совета Герман ван Ромпей и глава Еврокомиссии Жозе-Мануэль Баррозу.

Напомним, вчера поздно вечером состоялась встреча канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным. Политики общались около 2,5 часов, однако так и не пришли к единому мнению по вопросу причин возникновения украинского конфликта. При этом в пресс-службе Кремля сообщили: «Как и раньше, продолжаются серьезные расхождения во взглядах на генезис внутриукраинского конфликта, а также на первопричины того, что происходит там в настоящее время». Меркель и Путин коснулись вопроса мониторинга режима прекращения огня на Донбассе и газового вопроса.

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