Нужно позволить немедленно, без судебных решений вернуть нелегальных мигрантов туда, откуда они приехали в США, считает президент страны Дональд Трамп. Трамп: Над нашей иммиграционной политикой смеется весь мир Фото: EPA "Демократы, измените законы! Не сопротивляйтесь. Мы работаем намного лучше, чем [43-й президент США Джордж] Буш и [44-й президент США Барак] Обама, но нам нужна сила и безопасность на границе! Мы не можем принять всех людей, пытающихся проникнуть в нашу страну. Сильные границы, без преступлений!" – написал Трамп в Twitter 24 июня. Democrats, fix the laws. Don’t RESIST. We are doing a far better job than Bush and Obama, but we need strength and security at the Border! Cannot accept all of the people trying to break into our Country. Strong Borders, No Crime! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 июня 2018 г. По его словам, США не могут "позволить всем этим людям вторгаться в страну"."Когда кто-то хочет въехать, мы должны немедленно, без судей или судебных дел, вернуть их туда, откуда они пришли. Наша система является издевательством над хорошей иммиграционной политикой и правопорядком. Большинство детей приходят без родителей. Наша иммиграционная политика, над которой смеется весь мир, очень несправедлива ко всем людям, которые прошли законную проверку и ожидают в очереди в течение многих лет! Иммиграция должна основываться на заслугах – нам нужны люди, которые помогут снова сделать Америку великой!" – добавил американский президент. We cannot allow all of these people to invade our Country. When somebody comes in, we must immediately, with no Judges or Court Cases, bring them back from where they came. Our system is a mockery to good immigration policy and Law and Order. Most children come without parents... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 июня 2018 г. ....Our Immigration policy, laughed at all over the world, is very unfair to all of those people who have gone through the system legally and are waiting on line for years! Immigration must be based on merit - we need people who will help to Make America Great Again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 июня 2018 г. 27 января 2017 года Трамп подписал приказ, который вводил "экстремально жесткие меры проверки" людей, прибывающих в страну. Он запрещал въезд в США гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Трамп отмечал, что указ не направлен против мусульман. 4 февраля федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон) приостановил действие указа.6 марта 2017 года Трамп подписал новый иммиграционный приказ, согласно которому Ирак исключен из списка семи стран, гражданам которых запрещен въезд на территорию США. Въезд гражданам Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана должны были запретить на 90 дней. Его также заблокировали, но главный суд США 5 декабря разрешил применение указа.В апреле 2017 года Трамп заявил, что его администрация "унаследовала полномасштабный кризис на границах – и это была катастрофа". Он добавил, что иммиграционные службы начали операцию по выдворению из США нелегалов, совершивших какие-либо правонарушения.По данным газеты The Washington Post, 11 января 2018 года во время встречи с конгрессменами в Белом доме Трамп заявил, что Соединенным Штатам не нужны мигранты из "грязных дыр". 12 января глава Белого дома опроверг эту информацию.Согласно политике "нулевой терпимости" по отношению к нелегальным мигрантам, внедренной в апреле 2018 года, задержанных нелегалов передают в федеральные суды США, а их детей переводят под опеку или возвращают на родину. По данным министерства внутренней безопасности США, с 5 мая по 9 июня на границе с родителями разделили более 2300 детей. 18 июня стало известно, что жена Трампа Меланья подвергла критике иммиграционную политику мужа. Трамп 20 июня подписал приказ, который запрещает разделять семьи мигрантов. 21 июня первая леди США посетила центры временного содержания детей нелегальных иммигрантов в Техасе.23 июня в министерстве внутренней безопасности США сообщили, что вернули 522 ребенка в семьи нелегальных мигрантов, которые были разъединены в рамках политики "нулевой терпимости". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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