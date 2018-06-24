Глава государства поблагодарил "непокоренному Владимиру гляделки за его письмо и еще больше - за мужество"

24 июня в ответ на письмо Балуха глава государства написал на своей странице в Facebook, что "никто не одолеет народ, поет украинский гимн даже в кремлевских застенках - несмотря на запреты и под угрозой жестокого наказания".

"Спасибо непокоренному Владимиру гляделки за его письмо и еще больше - за мужество. Мы продолжим нашу борьбу за освобождение всех украинских заложников, находящихся в РФ, временно оккупированных Донбассе и Крыму. И мы не прекратим эту борьбу. Делал и буду делать все, чтобы приблизить тот момент, когда иметь возможность пожать Вашу руку на свободной украинской земле", - отметил президент Украины.

Напомним, 22 июня политзаключенный Владимир Балух, который находится в СИЗО оккупированного Крыма, написал письмо президенту Украины Петру Порошенко.

Владимир Балух в СИЗО оккупированного Крыма голодает уже 98-й день.

В понедельник в Симферополе состоится заседание «суда», на котором должны рассмотреть ходатайство защиты Балуха о его условно-досрочном освобождении (УДО).