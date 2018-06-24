Срок голодовки украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова приближается к критическому рубежу, заявил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Венедиктов: Последствия от смерти Сенцова нельзя минимизировать, потому что они будут необратимыми Фото: ЕРА "Я говорю, что вопрос [освобождения Сенцова]: а) эффективности и б) гуманизма — когда нужно его применить по политическим причинам, мы его применяем… У нас президент всегда исходит не только из голой целесообразности, а еще он всегда видит, как это оформить – из возможностей. Вот если президент решит, что это вероятно и целесообразно или хештег "возможноцелесообразно" в одно слово, – это будет сделано", – заявил Венедиктов.По его словам, во время переговоров по освобождению из российской тюрьмы внефракционного нардепа Надежды Савченко президента России Владимира Путина "убеждали отдельно, что это целесообразно, и отдельно – что это возможно".Венедиктов добавил, что срок голодовки Сенцова приближается к критическому рубежу."Считается, что та форма голодовки, которую ведет Сенцов, если мы все про нее знаем правильно, то 48-й день считается критичным, когда начинаются необратимые физические изменения. Это серьезная история, это опасная история с опасными – для Сенцова, понятно, – но для России последствиями… Смерть Сенцова перечеркнет чемпионат, даже если Россия будет чемпионом. В мировом понимании. Это будет на первой странице всех газет. Это будет первой новостью всех телеканалов. Это будет самым главным событием в социальных сетях, а не победа российской сборной в финале над сборной… кого хочешь", – продолжил ВенедиктовОн заявил, что "если Россия идет на чемпионство, и в этот момент умирает Сенцов – ну тут к гадалке не ходи"."И тогда уже не выслушаешь от президента, как во время Крыма: "Я принял политическое решение, а вы минимизируйте последствия". Эти последствия нельзя минимизировать, потому что они необратимые будут вообще… Это не вопрос соображения. Там все сообразили. Там вопрос целесообразности и возможности", – считает главред "Эха Москвы".Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.19 июня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что достигнутые накануне договоренности с уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой о синхронном посещении Сенцова и руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского не выполнены. Украинский омбудсмен продолжает добиваться личной встречи с Сенцовым.20 июня генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд сообщил, что готов подать прошение о помиловании Сенцова. Сам режиссер заявил, что не будет просить Путина о помиловании.21 июня Денисова со ссылкой на адвоката политзаключенного Дмитрия Динзесообщила, что у Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на 13 килограмм, но прекращать голодовку отказывается. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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