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Венедиктов: Смерть Сенцова перечеркнет чемпионат, даже если Россия будет чемпионом
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24.06.2018 14:23
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Срок голодовки украинского режиссера, политзаключенного Олега
Сенцова приближается к критическому рубежу, заявил главный редактор
радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Венедиктов: Последствия от смерти
Сенцова нельзя минимизировать, потому что они будут необратимыми
Фото: ЕРА "Я говорю, что вопрос [освобождения Сенцова]: а)
эффективности и б) гуманизма — когда нужно его применить
по политическим причинам, мы его применяем… У нас
президент всегда исходит не только из голой
целесообразности, а еще он всегда видит, как это
оформить – из возможностей. Вот если президент решит, что
это вероятно и целесообразно или хештег
"возможноцелесообразно" в одно слово, – это будет
сделано", – заявил Венедиктов.По его словам, во время
переговоров по освобождению из российской тюрьмы внефракционного
нардепа Надежды Савченко президента России Владимира Путина
"убеждали отдельно, что это целесообразно, и отдельно –
что это возможно".Венедиктов добавил, что срок голодовки Сенцова
приближается к критическому рубежу."Считается, что та форма
голодовки, которую ведет Сенцов, если мы все про нее знаем
правильно, то 48-й день считается критичным, когда начинаются
необратимые физические изменения. Это серьезная история, это
опасная история с опасными – для Сенцова, понятно, –
но для России последствиями… Смерть Сенцова перечеркнет
чемпионат, даже если Россия будет чемпионом. В мировом
понимании. Это будет на первой странице всех газет. Это будет
первой новостью всех телеканалов. Это будет самым главным событием
в социальных сетях, а не победа российской сборной
в финале над сборной… кого хочешь", – продолжил
ВенедиктовОн заявил, что "если Россия идет на чемпионство,
и в этот момент умирает Сенцов – ну тут к гадалке
не ходи"."И тогда уже не выслушаешь
от президента, как во время Крыма: "Я принял политическое
решение, а вы минимизируйте последствия". Эти последствия
нельзя минимизировать, потому что они необратимые будут вообще… Это
не вопрос соображения. Там все сообразили. Там вопрос
целесообразности и возможности", – считает главред "Эха
Москвы".Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения
свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его
виновным в создании в Крыму террористического сообщества
и руководстве им, покушении на приобретение взрывных
устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия
и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке
еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года
режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города
Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских
политзаключенных, но себя в список не включил.9 июня президент
Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с Путиным вопрос
украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что
омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных
граждан.19 июня уполномоченный Верховной Рады по правам человека
Людмила Денисова заявила, что достигнутые накануне
договоренности с уполномоченным по правам человека РФ Татьяной
Москальковой о синхронном посещении Сенцова и руководителя
"РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского не выполнены.
Украинский омбудсмен продолжает добиваться личной встречи с
Сенцовым.20 июня генеральный секретарь Совета Европы
Турбьерн Ягланд сообщил, что готов подать прошение о
помиловании Сенцова. Сам режиссер заявил, что не будет просить
Путина о помиловании.21 июня Денисова со ссылкой на адвоката
политзаключенного Дмитрия Динзесообщила, что у
Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на
13 килограмм, но прекращать голодовку отказывается.
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