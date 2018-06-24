Несмотря на то, что большинство из участников чрезвычайного саммита ЕС в отношении беженцев поддерживает одинаковые идии, совместного решения так и не смогли найти. Об этом заявил в воскресенье премьер Испании Педро Санчес, оставляя встречу, передает со ссылкой на ТАСС.

"Нет, мы не достигли никаких практических договоренностей (лидеры 16 стран - ред.). Есть только общее понимание, что ответ на вызовы миграции должен быть только общеевропейским. Мы все смогли изложить свои позиции", - сказал он.



По информации издания Spiegel, канцлер ФРГ Ангела Меркель также заявила, что не будет никакого совместного заявления относительно результатов в саммита.



Более того, она считает, что проблемы беженцев должны решиться путем соглашений между отдельными странами.



"Речь идет о двусторонних или трехсторонних соглашения для взаимной выгоды. С этим подходом не нужно, как обычно, чтобы все 28 стран ЕС поддержали решение", - сказала Меркель.



Как сообщал более 16,5 млн официально зарегистрированных нелегальных мигрантов прибыли в Евросоюз с 2015 года по июнь 2018 года, из них расселены из приграничных стран ЕС лишь около 35 тыс. человек.



Ранее, участники чрезвычайного саммита ЕС в отношении беженцев изложили свои идеи по решению порблемы.

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