Несмотря на то, что большинство из участников чрезвычайного
саммита ЕС в отношении беженцев поддерживает одинаковые идии,
совместного решения так и не смогли найти. Об этом заявил в
воскресенье премьер Испании Педро Санчес, оставляя встречу,
передает со ссылкой на ТАСС.
"Нет, мы не достигли никаких практических договоренностей
(лидеры 16 стран - ред.). Есть только общее понимание, что ответ на
вызовы миграции должен быть только общеевропейским. Мы все смогли
изложить свои позиции", - сказал он.
По информации издания Spiegel, канцлер ФРГ Ангела Меркель также
заявила, что не будет никакого совместного заявления относительно
результатов в саммита.
Более того, она считает, что проблемы беженцев должны решиться
путем соглашений между отдельными странами.
"Речь идет о двусторонних или трехсторонних соглашения для взаимной
выгоды. С этим подходом не нужно, как обычно, чтобы все 28 стран ЕС
поддержали решение", - сказала Меркель.
Как сообщал более 16,5 млн официально зарегистрированных
нелегальных мигрантов прибыли в Евросоюз с 2015 года по июнь 2018
года, из них расселены из приграничных стран ЕС лишь около 35 тыс.
человек.
Ранее, участники чрезвычайного саммита ЕС в отношении беженцев
изложили свои идеи по решению порблемы.
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