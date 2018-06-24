В мае 2018 года в Украине зарегистрировали 432 электромобиля. Это на 6% меньше, чем в апреле, передает со ссылкой на .

Больше только автомобилей с электродвигателями зарегестрировали в , Одесской, Харьковской и Днепропетровской области. На 5-м месте Житомирская область. В ней в течение последних 4-х месяцев наблюдается активный прирост количества электромобилей. По сравнению с апрелем количество регистраций здесь увеличилось в 3,5 раза, сообщает Auto24.

В Кировоградской и Сумской области не зафиксировано ни одной регистрации электромобиля в течение мая.

Самой популярной моделью является Leaf, но его доля в статистике снижается. Ее потеснила і3. Увеличила свое присутствие по сравнению с апрелем в полтора раза. Чаще только его покупали в и Одесской области.

К 2030 году электромобилей на дорогах мира станет 125 млн единиц. Количество электрокаров вырастет в 40 раз. В ближайшие два десятилетия электрокары не смогут вытеснить традиционные двигатели внутреннего сгорания.

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