Во всех случаях обстрелы велись с запрещенного минского договоренностями вооружение

"В течение текущих суток, от седьмого утра и до 18 часов вечера враг продолжал вооруженные провокации против наших войск. Враг 5 раз нарушал режим прекращения огня и во всех случаях обстрелы велись с запрещенного минского договоренностями вооружение", - заявляют в штабе ООС .

На Луганском направлении в районе населенного пункта Крымское боевики обстреляли позиции ООС с минометов калибром 82 мм, БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

"Днем на Мариупольском направлении ситуация обострилась. Российские оккупационные войска вели плотный огонь по защитникам Водяного из ствольной артиллерии калибром 122 мм и 152 мм. Враг также активно применял минометы всех типов, автоматические гранатометы и стрелковое оружие. Во время боевых действий в этом районе один наш военнослужащий получил ранения", - сообщают в штабе.

Также во обстрелы из запрещенных минского договоренностям 122-мм артиллерийских систем и 82-мм минометов попали позиции ООС у Гнутово и Богдановка, а Лебединский кроме артиллерии обстреливал танк.

Напомним, за прошедшие сутки, 23 июня, в зоне боевых действий на Донбассе подавляющее большинство боев происходило с применением стрелкового оружия и гранатометов различных типов. Пятеро украинских военных были ранены.