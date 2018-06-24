За прошедшие сутки украинские военнослужащие 11 раз открывали ответный огонь. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны, полковник Максим Праута, передает

“Наши защитники — военнослужащие Вооруженных Сил Украины 11 раз открывали ответный огонь”, — сказал Праута.

При этом, по его словам, в целом, за минувшие сутки российские-оккупационные войска осуществили 25 прицельных обстрелов наших оборонительных укреплений.

“В результате вражеских обстрелов 5 наших защитников получили ранения. Все они госпитализированы, пока им оказывается необходимая медицинская помощь”, — уточнил представитель Минобороны.

Он также добавил, что по данным разведки, троих оккупантов удалось уничтожить и еще четверо — ранены. Противник также потерял один автомобиль.

Напомним, на Донбассе в районах населенных пунктов Антрацит и Алчевск заметили колонну техники боевиков, которая двигалась со стороны временно неподконтрольного пункта пропуска “Довжанский” на границе с Российской Федерацией.

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