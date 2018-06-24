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Россияне будут голосовать за нынешнюю власть не по мере того, как
им будет становиться лучше, а по мере того, как им будет
становиться хуже, считает российский публицист Юлия Латынина.
Латынина: Нет, к сожалению, никакой надежды
на российского избирателя, есть – на молодежь Скриншот:
Эхо Москвы / Facebook Она отметила, что только в Росгвардии служит
340 тыс. человек."Ребята, если у нас такое сложное финансовое
положение, то почему бы не повысить возраст, в том
числе, и им? Почему на пенсию должны выходить 40-летние,
полностью дееспособные мужики? Потому что именно этот
контингент является опорой режима. Избиратель не является
опорой режима. Избиратель – это хорошо известно в Кремле –
утрется. Пенсионер всегда утрется, потому что то, что нам социологи
сказали, что на 5% упал рейтинг Путина из-за пенсионной
реформы. Да это нелепость. Тот верный избиратель, который
голосует за нынешнюю власть, он будет голосовать
за нее не по мере того, как ему будет становиться лучше,
а по мере того, как ему будет становиться хуже", – подчеркнула
она.Латынина добавила, что президент РФ Владимир Путина
переориентировался с элиты, которая раньше была его социальной
базой, на самых бедных людей."Элита, они, заразы, думают
о свободе, они воруют, они держат деньги на Западе,
но при этом они, сволочи думают о свободе. А нищий
человек, он думает о смысле жизни. Ему важно, чтобы его
жизнь имела смысл. И чем хуже ему становится, тем больше ему
нужен смысл", – рассказала она.Журналистка добавила, что на случай,
если избиратели не смирятся с ухудшением качества жизни, власти
будут канализировать протесты."Профсоюзы поднимут знамя протеста,
канализируют его и скажут: "Да мы тут протестуем против
этого ужасного повышения пенсионного возраста!". Ну, естественно,
на митинги, объявленные профсоюзами, которые будут разрешать,
никто не придет. Придут два с половиной калеки, после
чего власти разведут руками и скажут: "Вот видите, никаких
протестов нет". А [оппозиционному политику Алексею] Навальному
митинги, естественно, не разрешат", – подчеркнула Латынина.Она
добавила, что в крайнем случае президент переложит ответственность
за пенсионную реформу на правительство."Нет, к сожалению,
никакой надежды на российского избирателя, есть –
на молодежь. Но молодежи в России мало, у нас
нет того, что называется "молодежный пузырь". И эта молодежь,
наиболее достойная часть, просто уезжает из страны. Происходит
большой отток мозгов. Есть отчасти надежда на элиту, хотя
качество, конечно, этой элиты гораздо хуже по сравнению
не то что с царскими иногда, а уже
даже и советскими, если говорить о научной элите", –
подытожила она.14 июня 2018 года правительство РФ одобрило
окончательный вариант законопроекта о постепенном повышении
пенсионного возраста с 2019 года. Возраст выхода на пенсию для
мужчин поднимут до 65 лет (к 2028 году), для женщин – до 63
лет (к 2034 году).Согласно соцопросу исследовательского холдинга
"Ромир", 92% россиян не одобряют предложенную реформу.
Из-за этого рейтинг президента РФ Владимира Путина упал до
пятилетнего минимума, сообщил фонд "Общественное
мнение".Российский оппозиционный политик Алексей
Навальный анонсировал на 1 июля проведение протестных
акций в 20 городах. Правительственные меры он назвал "обычным
ограблением нескольких десятков миллионов человек".Независимые
профсоюзы РФ также рассматривают возможность проведения
митингов.По информации газеты "Ведомости", в Кремле готовы
пойти на смягчение реформы в случае массовых демонстраций.
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