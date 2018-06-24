Россияне будут голосовать за нынешнюю власть не по мере того, как им будет становиться лучше, а по мере того, как им будет становиться хуже, считает российский публицист Юлия Латынина. Латынина: Нет, к сожалению, никакой надежды на российского избирателя, есть – на молодежь Скриншот: Эхо Москвы / Facebook Она отметила, что только в Росгвардии служит 340 тыс. человек."Ребята, если у нас такое сложное финансовое положение, то почему бы не повысить возраст, в том числе, и им? Почему на пенсию должны выходить 40-летние, полностью дееспособные мужики? Потому что именно этот контингент является опорой режима. Избиратель не является опорой режима. Избиратель – это хорошо известно в Кремле – утрется. Пенсионер всегда утрется, потому что то, что нам социологи сказали, что на 5% упал рейтинг Путина из-за пенсионной реформы. Да это нелепость. Тот верный избиратель, который голосует за нынешнюю власть, он будет голосовать за нее не по мере того, как ему будет становиться лучше, а по мере того, как ему будет становиться хуже", – подчеркнула она.Латынина добавила, что президент РФ Владимир Путина переориентировался с элиты, которая раньше была его социальной базой, на самых бедных людей."Элита, они, заразы, думают о свободе, они воруют, они держат деньги на Западе, но при этом они, сволочи думают о свободе. А нищий человек, он думает о смысле жизни. Ему важно, чтобы его жизнь имела смысл. И чем хуже ему становится, тем больше ему нужен смысл", – рассказала она.Журналистка добавила, что на случай, если избиратели не смирятся с ухудшением качества жизни, власти будут канализировать протесты."Профсоюзы поднимут знамя протеста, канализируют его и скажут: "Да мы тут протестуем против этого ужасного повышения пенсионного возраста!". Ну, естественно, на митинги, объявленные профсоюзами, которые будут разрешать, никто не придет. Придут два с половиной калеки, после чего власти разведут руками и скажут: "Вот видите, никаких протестов нет". А [оппозиционному политику Алексею] Навальному митинги, естественно, не разрешат", – подчеркнула Латынина.Она добавила, что в крайнем случае президент переложит ответственность за пенсионную реформу на правительство."Нет, к сожалению, никакой надежды на российского избирателя, есть – на молодежь. Но молодежи в России мало, у нас нет того, что называется "молодежный пузырь". И эта молодежь, наиболее достойная часть, просто уезжает из страны. Происходит большой отток мозгов. Есть отчасти надежда на элиту, хотя качество, конечно, этой элиты гораздо хуже по сравнению не то что с царскими иногда, а уже даже и советскими, если говорить о научной элите", – подытожила она.14 июня 2018 года правительство РФ одобрило окончательный вариант законопроекта о постепенном повышении пенсионного возраста с 2019 года. Возраст выхода на пенсию для мужчин поднимут до 65 лет (к 2028 году), для женщин – до 63 лет (к 2034 году).Согласно соцопросу исследовательского холдинга "Ромир", 92% россиян не одобряют предложенную реформу. Из-за этого рейтинг президента РФ Владимира Путина упал до пятилетнего минимума, сообщил фонд "Общественное мнение".Российский оппозиционный политик Алексей Навальный анонсировал на 1 июля проведение протестных акций в 20 городах. Правительственные меры он назвал "обычным ограблением нескольких десятков миллионов человек".Независимые профсоюзы РФ также рассматривают возможность проведения митингов.По информации газеты "Ведомости", в Кремле готовы пойти на смягчение реформы в случае массовых демонстраций. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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