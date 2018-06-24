Явка на президентских выборах составила 86,82%

По данным подсчета около 82% бюллетеней Эрдоган приобретает 54% голосов избирателей, сообщает Anadolu.

Его главный соперник - представитель Республиканской народной партии (РНП) Мухаррем Индже - имеет поддержку у 29%.

Явка на президентских выборах составила 86,82%.

Напомним, согласно новой политической системой в Турции, которая вступит в силу после этих выборов, президент страны будет очень широкие полномочия - он будет возглавлять правительство страны и назначать на должности министров без согласия парламента. То же касается спецслужб и армии.

В субботу, за день до президентских выборов в Турции, миллионы людей собрались на митинг оппозиционного политика Мухаррема Индже Республиканской народной партии - главного оппонента действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.