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Эрдоган побеждает на президентских выборах в Турции
24.06.2018 21:29
Эрдоган побеждает на президентских выборах в Турции
Явка на президентских выборах составила 86,82%
Реджеп Тайип Эрдоган, по предварительным данным, побеждает на выборах президента Турции.
Эрдоган побеждает на президентских выборах в Турции Фото: tccb.gov.tr
По данным подсчета около 82% бюллетеней Эрдоган приобретает 54% голосов избирателей, сообщает Anadolu.
 
Его главный соперник - представитель Республиканской народной партии (РНП) Мухаррем Индже - имеет поддержку у 29%.
 
Явка на президентских выборах составила 86,82%.
 
Напомним, согласно новой политической системой в Турции, которая вступит в силу после этих выборов, президент страны будет очень широкие полномочия - он будет возглавлять правительство страны и назначать на должности министров без согласия парламента. То же касается спецслужб и армии.
 
В субботу, за день до президентских выборов в Турции, миллионы людей собрались на митинг оппозиционного политика Мухаррема Индже Республиканской народной партии - главного оппонента действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
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