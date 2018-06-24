На автодороге Днепр-Кобеляки, в Днепропетровской области, произошло ДТП: автомобиль столкнулся с железобетонной опорой внешнего освещения. В результате аварии погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, передает .

"24 июня в 15:52 в службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге Днепр-Кобыляки близко поселка Обуховское Днепровского района", - говорится в сообщении.

По прибытию на место аварии спасатели предварительно установили, что, не справившись с управлением, водитель автомобиля ЗАЗ Vida допустил столкновение с железобетонной опорой внешнего освещения.

"На момент аварии в автомобиле находились 3 человека: двое мужчин и женщина. От полученных травм все трое умерли", - отметили спасатели.

Подразделение ГСЧС с помощью спецоборудования изъяло тела погибших из конструкций изувеченного автомобиля.

"К работам привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП", - уточнили в ГСЧС.

Напомним, во Львове автомобиль въехал в ограду стадиона "Арена Львов" и слетел в пожарную водоем.

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