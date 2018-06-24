Игорь ОСИПЧУК, «ФАКТЫ»

— Лет десять назад я увидел в рыбном магазине упаковку замороженных виноградных улиток и подумал: почему бы не заняться выращиванием этих моллюсков? Ведь эта ниша в бизнесе пока в нашей стране свободна, — говорит предприниматель из Киева 38-летний Дмитрий Бутенко. На состоявшейся презентации информационной кампании «Евроинтеграция: сила возможностей», инициированной офисом вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины и проводимой при информационной поддержке «ФАКТОВ», Дмитрий Бутенко представлял свой проект как пример перспективного продвижения украинского продукта в Европе.

— До этого у меня было несколько магазинчиков по продаже чая, кофе и других продуктов (впрочем, они не выдержали конкуренции, и мне пришлось их продать), также занимался торговлей металлоломом, — рассказывает Дмитрий Бутенко. — Я купил в Винницкой области заброшенное имение, некогда принадлежавшее одному польскому шляхтичу. Там сохранились обветшалый барский дом и два пруда. Решил попробовать разводить на территории имения улиток. Идея оказалась очень продуктивной: сейчас у меня фирма «Эко улитка», в которую входят две фермы по выращиванию моллюсков (вторую я открыл в Узине Киевской области) и цех по их переработке.

— С чего начинали разведение улиток?

— Можно сказать, с нуля. Я родился и вырос в Киеве, но в детстве каждое лето проводил у дедушки и бабушки в селе в Черниговской области, так что с работой на земле хорошо знаком. Но как выращивать улиток, не имел ни малейшего понятия. Начал со штудирования имевшейся в Интернете информации. Прочел, что в Латвии есть фермы по разведению моллюсков. В эту страну тогда поехал один мой хороший знакомый, дальнобойщик, и я попросил его привезти пару ящиков улиток. Оказалось, фермерские моллюски чуть больше тех, которые жили испокон веков в купленной мною усадьбе на Виннитчине. К тому же украинские и привезенные из Латвии улитки стали запросто скрещиваться (потом разобрался, что они принадлежат к одному виду). Первую партию товарной продукции я получил только через три года. Два из них ушло на выращивание маточного поголовья, еще год — на то, чтобы улитки доросли до нужных размеров.

Одновременно с заботой о «стаде» занимался созданием под Киевом цеха по переработке продукции. Технологию приготовления моллюсков начал осваивать дома на кухне. Мне тогда помог брат, который работает шеф-поваром в одном из киевских ресторанов. Впрочем, и он не имел четкого представления, как готовить улиток. Дело это оказалось довольно сложным. Первый блин вышел комом: отваренная партия улиток получилась горькой и твердой. Стали экспериментировать с рецептами. Порядком намучившись, поняли, что процесс приготовления растягивается на две недели: прежде чем оказаться на разделочном столе, моллюск должен побыть в изоляторе и поголодать — чтобы очиститься.

Тогда я приступил к обустройству цеха переработки. Закупил котлы, электромоторы, конвейерные ленты, которые прежде применялись в зернохранилищах, а также морозильные камеры. Все это отечественное оборудование мы с коллективом приспособили для создания технологической линии. В процессе переработки улиток много ручного труда, так что создаем рабочие места (в основном для женщин). Даем возможность подзаработать пенсионерам.



* Улиток подают с подсушенным багетом или чиабаттой (итальянский хлеб) и белым вином

— Как перерабатываете улиток?

— С помощью специальных щипцов работницы извлекают их из раковин, которые затем стерилизуются и высушиваются. Моллюск имеет несъедобную часть — хвостовую. Ее удаляют, а ценное филе варят. В фаршировочном цеху работницы помещают в стерилизованные раковины вареное мясо улиток, запечатывают их слегка растопленным соусом (он готовится на основе сливочного масла) и отправляют на заморозку. Потребителю остается разморозить готовый продукт. К улиткам подают подсушенный багет или чиабатту (итальянский белый хлеб) и белое вино. Поверьте, это кушанье доставляет удовольствие.

— Ваша семья включила улиток в свой рацион?

— Да, причем давно — еще десять лет назад. У нас упаковки с улитками практически всегда есть в морозилке.

— С чем можно сравнить вкус этих моллюсков?

— Приходилось слышать мнение, что они чем-то напоминают куриные сердца. Но, как по мне, улитки безвкусные. Вкус блюдам из них придают соусы на основе сливочного масла. Больше только мне нравятся улитки с сыром горгонзола, а также с соусом по-украински нашей рецептуры и по-бургундски (считается национальным блюдом Франции).

В Европе из года в год увеличивается потребление мяса улитки, ведь оно диетическое — нежирное, но при этом питательное, содержит большое количество белка, а также незаменимый для организма человека комплекс аминокислот. В нем мало холестерина. Важно, что мы выращиваем моллюсков без применения антибиотиков и другой «химии». Наши хозяйства находятся в экологически чистых местах.

Хотелось бы, чтобы как можно больше соотечественников начало включать в свой рацион мясо улиток. Думаю, это позволит людям защититься от многих болезней, которые развиваются из-за употребления свинины и другого жирного мяса.

Кстати, мой товарищ избавился с помощью улиток от язвы желудка. Ел их живыми (хотя это очень рискованно) для того, чтобы на язву попадала слизь моллюска, которая имеет целебные свойства. Слизь также обладает отличными косметическими свойствами, следовательно в будущем планирую наладить производство кремов. Мы также можем продавать живых улиток салонам красоты для проведения косметических процедур.

— Как выращиваете улиток?

— Они находятся на открытом воздухе. Кормим капустой, салатом, яблоками, морковью, а также крапивой, которая является для моллюсков естественным антибиотиком. К слову, вес пищи, которую съедают улитки, в два—три раза больше их собственного. При добавлении в рацион фруктов мясо моллюсков становится более вкусным. А если кормить одной травой, филе будет жестковатым и с горчинкой.

На зиму наши питомцы впадают в спячку. Просыпаются в середине апреля и начинают активно есть. Когда становится по-летнему тепло, улитки откладывают яйца, в августе появляется новое потомство.

— Сколько стоят улитки?

— Недешево. В ракушках с соусом — от 950 гривен, филе — от 1000 гривен за килограмм. Но больше только ценится икра улиток — 1850 гривен за 50 граммов. Кстати, в Европе гораздо дороже: свыше двух тысяч евро за килограмм (в зависимости от качества). С точки зрения пользы и питательной ценности улиточная икра, пожалуй, превосходит не только мясо улитки, но и целый ряд общепризнанных полезных продуктов. Это источник витамина А, который повышает иммунитет, укрепляет сосуды, улучшает зрение. Большую ценность имеет содержащийся в икре витамин D — помощник кальция в укреплении костей. Этот продукт богат и витамином Е, который еще называют половым гормоном, поскольку он нормализует обмен веществ, омолаживает клетки. Также икра содержит витамины группы В, йод, фосфор, железо и другие минеральные вещества, необходимые для нормализации кровяного давления и повышения уровня гемоглобина в крови.



* Икра — самый дорогостоящий продукт, который получают на фермах по разведению улиток

— Как вы ее собираете?

— Вручную. Работники достают икру из грунта. Ведь улитки откладывают ее под землей на глубине пять-семь сантиметров, проделав для этого ямки. Поэтому следим за чистотой грунта на ферме, добиваемся, чтобы в нем не было насекомых и червей.

— Улитки болеют?

— Нет, но в природе их в больших количествах поедают различные животные — птицы, ежи, мыши…

— Кто ваши покупатели?

— Более 60 ресторанов, крупные сети супермаркетов. Мы также реализуем продукцию через сайт нашей фирмы «Эко улитка».

— Если не секрет, сколько средств вложили в дело?

— В первые годы на оборудование для фермы и инвентарь для цеха потратил 12 тысяч долларов. Около 30 тысяч гривен пошло на оформление документов и разработку дизайна этикеток. Первые пять лет улиточный бизнес прибыли не приносил, но теперь моя фирма имеет стабильный доход. Я доказал, что в Украине на разведении улиток можно хорошо зарабатывать.

В наших ближайших планах сделать ферму на Виннитчине привлекательной для туристов: открыть там ресторан, в котором будут подавать блюда из мяса улиток, небольшую гостиницу (оборудуем ее в бывшем господском доме). Мы уже занимаемся реализацией этой задумки — благоустраиваем территорию бывшего имения, реставрируем дом. Хотелось бы сделать это побыстрее, однако не хватает средств. Ведь львиная доля прибыли идет на закупку кормов, ремонт оборудования, развитие основного производства, так что на туристический проект много тратить пока не получается. Брать кредиты позволить себе не можем — банковские проценты остаются слишком высокими. Хотелось бы, чтобы в Украине государство активнее поддерживало бизнес. Например, так, как это делается в Литве: когда в 1998 году наши литовские партнеры открывали производство по переработке улиток, правительство компенсировало 80 процентов средств, вложенных в это предприятие.



* Дмитрий Бутенко (слева): «Мясо улиток нежирное, но при этом питательное, содержит много белка, а также незаменимые для организма человека аминокислоты»

— У вас много конкурентов в Украине?

— Нет. Но в стране немало инициативных людей, которые хотят открыть фермы по выращиванию моллюсков. Их желания совпадают с нашими интересами: мы могли бы перерабатывать на своей фабрике продукцию, которую они будут производить. Замечу, что в Украине чуть ли не идеальные климатические условия для выращивания улиток. После развалившихся колхозов и совхозов осталось довольно много земель, которые пока не обрабатываются. Один из перспективных вариантов их использования — начать разводить там улиток.

Но прежде чем фермеры займутся этим, их нужно обучить. Поэтому мы решили открыть школу улитководства и назвали ее «Равлик Україна». Она заработает уже в июне. Теоретическую часть будем начитывать в Киеве, а практические уроки давать в нашем хозяйстве в Узине. С этими фермерами создадим партнерскую сеть и вместе с ними будем выходить на зарубежные рынки.

Мы уже готовимся сертифицировать свою продукцию, фермы и цех соответственно европейским нормам. Наша задача — выйти на рынки Евросоюза с переработанными, готовыми к употреблению продуктами из мяса улиток (то есть с товаром, в который вложен труд украинцев). Это гораздо выгоднее, чем торговать сырьем. Думаю, для решения данной задачи понадобится не менее трех лет. Кстати, недавно мы представили свою продукцию в Италии и получили предложения о поставках товара на рынок этой страны.

Пока весь «урожай» моллюсков реализуем в Украине, где на них есть определенный спрос.

— Члены вашей семьи участвуют в этом бизнесе?

— Рад, что мои дети (они подросткового возраста) проявляют интерес к делу, которым я занимаюсь. Участвуют со мной в фестивалях, получают при этом опыт и много полезной информации. Дети понимают, что со временем и они смогут реализовать себя в этом деле, если, конечно, захотят.