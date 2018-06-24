В полиции говорят, что нападавшие имели четкий план погрома лагеря ромов: они заранее определили позиции каждого из нападавших, их действия и задачи

Об этом сообщила старший инспектор Управления по соблюдению прав человека Национальной полиции Украины Оксана Санагурська, информирует "Общественное".

По словам Санагурськои, восемь юношей, которым объявили о подозрениях, находятся в райотделе полиции с родителями и дают показания, также им предоставили адвокатов. Все подозреваемые идентифицируют себя как члены "Трезвой и злой молодежи".

В полиции добавили, что нападавшие имели четкий план погрома лагеря ромов: они заранее определили позиции каждого из нападавших, их действия и задачи.

Председатель общественной организации "Рома Украины Тернипе" Николай Юрченко рассказал, что полиция задержала нападавших во время погрома. По его словам, если бы полиция приехала позже, вероятно, никто бы не выжил.

Юрченко отметил, что в лагере было 10 взрослых, между которых беременная женщина, и четверо детей. На беременную женщину также напали. После погрома цыгане опасаются повторного нападения, следовательно планируют вернуться из Львова в Закарпатье, откуда ранее приехали.

Представительница полиции Оксана Санагурська сообщила, что ранее правоохранителям дали распоряжение патрулировать цыганские поселения в усиленном режиме, однако об этом лагере, который находится в лесу на окраине Львова, полиция не знала. Ей удалось быстро приехать на место погрома, поскольку о нападении оперативно сообщил человек, который стал свидетелем этого.

Напомним, поздно вечером 23 июня во Львове напали на лагерь цыган в результате чего погиб один человек и еще трое получили ранения. Полиция изъяла нож, которым смертельно ранили 24-летнего мужчину во время нападения на лагерь цыган, а также задержала всех нападавших. Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора этого нападения. Нападающим сообщили о подозрении.

Совет Европы осудил набег на лагерь цыган в Львове.