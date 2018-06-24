|Россия и США продолжат сотрудничество в космосе
|24.06.2018 21:39
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. Россия не намерена прекращать сотрудничество с США в космической сфере, в частности, по совместному проекту создания лнаш сайтой орбитальной станции. Об этом сообзщает со ссылкой на ТАСС.
"Важно, чтобы по этой тропинке лнаш сайтой все прошли след в след, а не ходили в сторону. Шаг влево - шаг вправо может привести, на самом деле, к внештатным ситуациям. Поэтому мы сотрудничаем с американцами. И будем продолжать и дальше. Космос пока, слава Богу, как был, так и остается сферой вне санкций", - сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Как сообщал шведские учёные вышли из российского проекта по
запуску к Луне автоматической межпланетной станции "Луна-25".
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