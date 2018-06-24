Толерантність американських діячів мистецтва, схоже, не знає меж. Стало відомо, що в рімейку знаменитої казки студії Disney "Русалочка" головну героїню може зіграти темношкіра актриса. Як повідомляє портал Disney Film Facts, на роль Аріель уже розглядаються дві молоді актриси.







Роль червоноволосої мешканки моря, яка закохалася в прекрасного принца і втратила заради нього голос в обмін на ноги, може виконати зірка нової «Людини-павука» Зенден Коулман або ж Кеке Палмер, відома за серіалом «Королеви крику». Більш того - за чутками, разом з Аріель різко потемніють і інші мешканці підводного царства.



Сама студія поки не дає офіційної інформації про кастинг, так що це все, звичайно, ще може виявитися лише чутками. Раніше роль русалочки повинна була грати Хлоя Морец, однак зйомки фентезійного фільму поки не просунулися, і у Disney в запасі є ще багато часу на створення нового хіта.



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