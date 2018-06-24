Суд в Луганской области избрал меру пресечения мужчине, который приковал своего пасынка цепью к кровати и избил, в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Луганской области, передает .

"Ранее судимому 48-летнему мужчине, который избил пасынка, одел ему на шею металлическую цепь и, пристегнув к постели, продолжал бить мальчика, Сватовским районным судом избрана наиболее строгая мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Сейчас мальчик находится в больнице вместе со своей матерью.

Напомним, в Луганской области задержали мужчину, который избил своего 10-летнего пасынка, приковав его цепью к кровати. По факту этого события открыли уголовное производство по ст. 146 ч. 2 УК Украины. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

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