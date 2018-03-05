Россия технически готова к отключению от мирового интернета, хотя процесс не будет безболезненным.

Данное заявление сделал советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко в интервью российскому ТВ, передает ««.

«Технически мы готовы к любым действиям сейчас, сбои всегда бывают при переходе с одной технологии на другую. Есть хорошее утверждение, что любая система характеризуется не ошибками и сбоями, а реакцией на ошибки и сбои», – сказал он.

«Если завтра наши коллеги отключат нас от рубильника, я не знаю, будет ли это безболезненно, обещается, что безболезненно. Я уверен, что безболезненно не будет. Где-нибудь у кого-нибудь что нибудь отключится», – добавил чиновник.

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Клименко предположил, что в таком случае, может выясниться, что «кто-то хранил свои данные за рубежом, хотя есть постановление хранить здесь».

«Кто-то домены свои хостил за рубежом. Поэтому они, наверное, будут испытывать некоторые трудности. Но само по себе аппаратно-программно нет никаких противопоказаний, чтобы мы жили хорошо и нормально, даже если нам объявят такую войну, как крымская изоляция», – пояснил он.

Советник Путина напомнил, что уже сейчас работает российский сегмент сети интернета, который создан по указу президента умышленно для чиновников.

«Все чиновники, все госучреждения находятся за большим таким «китайским файрволом». То, чем всех нас пугают. Но пока все живы», – отметил Клименко.

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