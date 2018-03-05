НКРЭКУ обнародовала предложения по внедрению механизма аукционов при поддержке ВИЭ

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обнародовала предложения по внедрению механизма аукционов при стимулировании проектов строительства электростанций на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ).

Как сообщается на сайте комиссии, НКРЭКУ предлагает вместо фиксированных "зеленых тарифов" применять для новых проектов подход, при котором поддержку получает компания, предложившая наиболее низкую цену за 1 кВт-ч электроэнергии.

По мнению регулятора, такая система должна действовать для солнечных электростанций (СЭС) мощностью от 5 МВт и для ветряных (ВЭС) установленной мощностью от 10 МВт.

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При этом на аукционы предлагается выставлять уже отведенные земельные участки с рассчитанной стоимостью подключения к сетям, платежами в местные бюджеты и подготовленной разрешительной документацией.

К участникам аукционов НКРЭКУ предлагает применять квалификационные требования: по размеру активов (или наличию финансовых гарантий), наличию опыта реализации проектов и предварительных договоренностей о финансировании с МФО, сроку эксплуатации объекта, предельному уровню цены (например, "минус" 10% от "зеленого тарифа").

Помимо того, НКРЭКУ считает необходимым внедрить штрафные санкции за задержку, или отказ от реализации проекта для победителей аукционов. Срок, отведенный на строительство СЭС, регулятор предлагает ограничить одним годом (с момента победы в аукционе), ВЭС – двумя годами.

В комиссии отметили, что внедрение предложенной модели потребует изменения законодательства и намерены провести "круглые" столы для подготовки таких изменений.

По данным НКРЭКУ капитальные затраты на строительство 1 кВт установленной мощности СЭС сейчас составляют EUR708,8, ВЭС – EUR1248,3; операционные затраты на эксплуатацию 1 кВт установленной мощности СЭС – EUR4,1, ВЭС – EUR45,1.