Сирийская армия наступает с нескольких направлений в анклав, который удерживают повстанцы

Сирийская армия наступает с нескольких направлений в анклав, который удерживают повстанцы, и уже захватила четверть этой территории. Об этом сообщают правозащитники, пишет " ВВС Украина ".

Во время ожесточенных боев в этом районе, которые продолжаются с 18 февраля, погибли более 600 человек , между них много детей.

Пятичасовое перемирие, принял Совет Безопасности ООН не помогло облегчить положение населения.

США обвинили Москву в причастности к убийствам гражданских в Сирии.

По информации Белого дома, российские самолеты бомбили Восточную Гуту, несмотря на резолюцию ООН о прекращении огня.

Как уточнили в Белом доме, российские самолеты в конце февраля осуществляли минимум по 20 боевых вылетов в день до Дамаска и Восточной Гуты, с аэродрома Хмеймим.

Автоколонна ООН с гуманитарной помощью так и не добралась анклава. ООН заявила, что подобное "коллективное наказание" гражданских неприемлемо.

Сотрудники ООН подтвердили, что им не удалось получить от сирийских официальных лиц разрешения на пропуск 40 грузовиков с продовольствием в город Дума, близко Дамаска. "Мы наблюдаем за продолжением противостояния, гибелью населения, ростом голода и больниц, которые становятся целями обстрелов", - заявил координатор ООН по гуманитарной помощи Панос Мумцис. В анклаве под обстрелами находятся у 393 тысяч человек. Источники сирийской оппозиции и журналисты сообщают, что сотни гражданских бегут из города Бейт-Сава, расположенного к югу от Думы, спасаясь о бомбардировок. В районе Бейт-Сава продолжаются тяжелые бои между правительственными силами и исламистами группировки "Джейш аль-Ислам", которые контролируют город. Их поддерживают члены джихадистского альянса "Хайят Тахрир аш-Шам", которые ранее были союзниками "Аль-Каиды" в Сирии. Также есть информация, что сирийская армия пытается разделить анклав на двое.

Сирийские государственные телеканалы сообщают, что наступление ведется по нескольким направлениям и что армия заняла несколько сел в восточной части анклава. По этим же данным, армия находится в трех километрах от города Дума.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй в воскресенье во время телефонного разговора согласились, что Сирия и Россия, ее поддерживает, ответственная за страдания гражданских, сообщила канцелярия британского премьера.