Недавнее обращение российского президента Владимира Путина к Федеральному собранию свидетельствует о том, что он по состоянию здоровья может оставить свой пост.

Об этом заявил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, передает со ссылкой на .

"Ведь с каким энтузиазмом рассказывал Путин об этих новых игрушках. Видно было, что он не выдумывает. Вот первая часть его речи была очень скучной – он бубнил, а аудитория встречала его скучно. Все, что он говорил об улучшении жизни – он понимал, что врет, и аудитория это понимала. А во второй части Путин рассказывал о ракете с громадным энтузиазмом. А как загорелась аудитория, как светились у них лица, как они вскакивали в овации", – говорит Пионтковский.

Политолог также напоминает о конфузе, который случился с российским президентом во время съемок документального фильма. Тогда Путин показал режиссеру кадры из компьютерной игры и выдал их за удар российских военных по террористам в Сирии. При этом Пионтковский отмечает, что в другой стране после такого президент ушел бы в отставку.

"Это тяжелое состояние в российском обществе. Путин действительно находится уже в такой стадии ментального разложения, что по состоянию здоровья он может оказаться не на своем посту, не будучи физиологически способным выполнять свои задачи. Но на его месте окажется кто-то из этой толпы – и это все очень грустно и очень тяжело", – резюмирует он.

Отметим, что 3 марта в московском спорткомплексе «Лужники» состоялся митинг в поддержку действующего пока президента России Владимира Путина. Это, само собой, стало поводом для множества шуток в сети.

Как сообщают российские средства массовой информации, на митинге присутствовали многие российские звезды, которые поддерживают диктатора. В частности, там были Тимати, Лариса Долина, Алексей Воробьев, Х​ор Турецкого, группа «Руки вверх», Олег Газманов, Диана Гурцкая, Владимир Машков, Леонид Якубович, Михалков. Все они вместе исполнили гимн РФ. В основном поддержать Путина собрались пенсионеры с очень печальными лицами. А в сети это сборище окрестили "шабашем".

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