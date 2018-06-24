ООО "Киевский БКК" придется заплатить более 300 тысяч гривен за использование упаковки, похожего на упаковку Roshen

Об этом сообщили в пресс-службе АМКУ.

"Оштрафовано ООО "Киевский БКК" (г.. Киев) на 326 052 грн. За совершение нарушения, предусмотренного статьей 4 Закона Украины" О защите от недобросовестной конкуренции "посредством использования указанным обществом в хозяйственной деятельности оформления упаковки, похожего на оформление упаковки производства дочернего предприятия "Кондитерская корпорация "Рошен", - говорится в сообщении.

Напомним, в декабря 2017 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал "Киевхлеб" на 219 тыс. грн за использование похожего на упаковку кондитерской корпорации Roshen оформления для торта "Сказочный ключик".

Кондитерская корпорация Roshen в I квартале 2018 экспортировала в страны Европейского союза более 4 тыс. тонн продукции, что на 22% больше по сравнению с I кварталом 2017 года.