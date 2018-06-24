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"Киевхлеб" оштрафовали за упаковку, похожее на Roshen
24.06.2018 21:53
"Киевхлеб" оштрафовали за упаковку, похожее на Roshen
ООО "Киевский БКК" придется заплатить более 300 тысяч гривен за использование упаковки, похожего на упаковку Roshen
Антимонопольный комитет оштрафовал "Киевский булочно-кондитерский комбинат", принадлежащий холдингу "Киевхлеб", 326 тысяч гривен за использование упаковки, похожего по оформлению на упаковку "Кондитерской корпорации Roshen".
"Киевхлеб" оштрафовали за упаковку, похожее на Roshen Фото: gettyimages.com
Об этом сообщили в пресс-службе АМКУ.
 
"Оштрафовано ООО "Киевский БКК" (г.. Киев) на 326 052 грн. За совершение нарушения, предусмотренного статьей 4 Закона Украины" О защите от недобросовестной конкуренции "посредством использования указанным обществом в хозяйственной деятельности оформления упаковки, похожего на оформление упаковки производства дочернего предприятия "Кондитерская корпорация "Рошен", - говорится в сообщении.
 
Напомним, в декабря 2017 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал "Киевхлеб" на 219 тыс. грн за использование похожего на упаковку кондитерской корпорации Roshen оформления для торта "Сказочный ключик".
 
Кондитерская корпорация Roshen в I квартале 2018 экспортировала в страны Европейского союза более 4 тыс. тонн продукции, что на 22% больше по сравнению с I кварталом 2017 года.
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