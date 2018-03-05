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Правительство утвердило за ГФС право устанавливать критерии оценки рисков при регистрации налоговых накладных
05.03.2018 14:47

Правительство утвердило за ГФС право устанавливать критерии оценки рисков при регистрации налоговых накладных

Правительство утвердило за ГФС право устанавливать критерии оценки рисков при регистрации налоговых накладных

Кабинет министров Украины одобрил постановление, согласно которому Государственная фискальная служба (ГФС) получила право устанавливать критерии оценки рисков при регистрации налоговых накладных в системе мониторинга критериев оценки рисков (СМКОР).

Соответствующее постановление обнародовано на сайте правительства.

Согласно обнародованному также Порядку остановки регистрации налоговых накладных в Едином реестре налоговых накладных (ЕРНН), рисковость налогоплательщика должна определяться его налоговой историей. Показатели, на основе которых налоговая история будет расценена как положительная или негативная, утверждает ГФС по согласованию с Министерством финансов в электронной форме.

"Минфин в двухдневный срок согласовывает или отсылает ГФС на доработку определенные в этом пункте критерии и перечень показателей, по которым определяется положительная налоговая история налогоплательщика", - говорится в документе.

Согласно Порядку, ГФС будет устанавливать эти критерии до 10 числа каждого месяца. Рассчитанные показатели становятся доступными для налогоплательщика в электронном кабинете.

В то же время постановление устанавливает "отсекающий критерий" в размере 3% налоговой нагрузки от оборота и максимальную сумму поставок в месяц в размере 500 тыс. грн, уточняет Минфин на своем сайте.

Как сообщалось, Верховная Рада в конце минувшего года внесла правки в Налоговый кодекс, предусматривающие, в частности, остановку СМКОР на два месяца. За это время Кабмин обязался определить оптимальный порядок остановки регистрации налоговых накладных в ЕРНН.

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