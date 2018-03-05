"Газпром" направил официальное уведомление в "Нафтогаз" о расторжении контрактов
05.03.2018 14:48
Российский "Газпром" после решения Cтокгольмского арбитража не в
свою пользу заявил об инициировании в арбитражном суде расторжения
контрактов с "Нафтогазом" на транзит и поставку газа в Украину.
"Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд, согласно решению
Стокгольмского арбитража Фото: ЕРА 28 февраля Стокгольмский
арбитраж обязал российский "Газпром" выплатить НАК "Нафтогаз
України" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа
для транзита.В результате двух арбитражных споров между компаниями
и с учетом удовлетворенных требований российской
стороны "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.1 марта
стало известно, что "Газпром" получил деньги от "Нафтогазу
України" в счет оплаты мартовских поставок газа, но вернул их НАК.
В российской компании также заявили, что не будут поставлять газ в
Украину.В "Нафтогазі" расценили это как нарушение декабрьского
решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа и
заявили, что намерены требовать от "Газпрома" компенсации
убытков."Укртрансгаз" сообщил, что 1 марта из-за действия России
давление в транзитных магистральных газопроводах на входе в
украинскую газотранспортную систему упало до наименьшего
значения в этом году – 50,3 кгс/см², хотя транзитным
контрактом предусмотрено соблюдение российской стороной
давления на входной точке на газоизмерительной станции "Суджа" в
диапазоне 60–65 кгс/см².2 марта глава правления "Газпрома" Алексей
Миллер заявил, что компания вынуждена начать процедуру
расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз України" через
Стокгольмский арбитраж. Он обвинил суд в "двойных стандартах"
и принятии "асимметричного решения" в тяжбе с Украиной о контрактах
на поставку и транзит газа.В тот же день НАК "Нафтогаз України" и
польская PGNiG подписали контракт о поставках газа в
Украину."Нафтогаз" с целью экономии газа инциировал
акцию #Прикрути, к которой присоединился
президент Украины Петр Порошенко.3 марта глава государства
заявил, что дефицит газоснабжения в Украине
ликвидирован.Рекомендую Twitter G+
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