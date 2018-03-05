Минфину необходимо сильно сократить свои долги в иностранной валюте, считает НБУ

На сегодняшний день, с точки зрения валютного риска - он очень высокий, доля 70% [обязательств Минфина в инвалюте - ред.] - она, наверное, не самая оптимальная. Министерству нужно работать с точки зрения привлечения, в первую очередь, гривневого долга , а также замещение валютного долга гривневым " , - заявил заместитель председателя НБУ Олег чури, информирует агентство Интерфакс-Украина.

Нацбанк считает положительным фактором активизации интереса международных инвесторов к гривневых облигаций внутреннего государственного займа.

" Минфину нужно сильно сократить свои долги в иностранной валюте и более переходить на национальную валюту. У нас, все-таки, главное - это национальная валюта: налоги Минфин собирает в национальной, а не иностранной валюте", - сказал чури.

Напомним, что государственный долг Украины - прямой и гарантированный государством - в января 2018 года снизился в долларовом выражении на 0,25% - до $ 76110000000, в гривневом - на 0,46%, до 2100000000000 грн.

Основная сумма госдолга номинирована в долларах США - 41,7%, еще 30,4% - в гривне, 18,8% - в специальных правах заимствования, 7,9% - в евро. Кроме того, менее 1% госдолга номинировано в канадских долларах и иенах.

При этом, Министерство финансов прогнозирует рост предельного размера гарантированного государством долга до конца 2018 году до 747 600 000 000 грн с 579 400 000 000 грн, предусмотренных в госбюджете на 2017 год.

Отметим, что погашение обязательств перед Международным валютным фондом (МВФ) на нынешний год запланированы в объеме 43700000000 грн , перед Международным банком реконструкции и развития (МБРР) - 8300000000 грн, перед Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР ) - 3800000000 грн.