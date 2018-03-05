В Украине активно растет количество машин с европейскими номерами. Законно ли это и есть ли в этом смысл? Можно ли купить недорого нерастаможенный автомобиль в Украине и ездить на нем без юридических или каких-то других проблем? “” разобрался, передает .

Литовские номера: что это значит?

Литовскими номерами прозвали все машины с европейскими номерами, которые не растаможены в Украине. Больше только на территории страны – польских, чешских, латвийских и литовских.

До 2014 года количество таких автомобилей в стране соответствовало количеству нерезидентов, которые и въезжали на таких номерах. Но четыре года назад в Парламенте приняли закон, который позволил ввозить в Украину машины с европейскими номерами транзитом на 10 дней. Это сделали для того, чтобы из Европы была возможность без налогов пригонять дешевые автомобили для нужд АТО.

Машины отправляли в АТО, там их “убивали” за несколько месяцев, а после просто пригоняли новые.

Но позже выяснилось, что этим воспользовались не только для первоначальных целей, но и для частного пользования. Так, в 2015 году подсчитали, что в стране на тот момент уже находилось более 600 тысяч таких машин.

Оказалось, что украинцам выгоднее покупать подержанные авто в Европе и привозить в страну, чем приобретать здесь. Цены у нас значительно выше. Это связано с отсутствием механизма таможенной проверки.

Почему украинцы покупают автомобили в Литве?

Многочисленные компании предлагают дешевые машины с документами. Кроме того, если зайти на тематический форум, то встретишь множество объявлений, типа “продам машины из Германии”, “дешевые автомобили со только мира”, “машины из евросоюза”, “европейское авто без проблем ввоза” и т.д. А некоторые даже предлагают сразу с документами.

Что же это значит?

Эти все объявления объединяют две вещи: 1) нахождение таких машин в Украине является незаконным; 2) цена на авто будет намного ниже, чем на отечественном рынке.

Большинство нерастаможенных авто импортеры везут в Украину из Литвы. Кроме того, машину пригоняют с польской, литовской, стамбульской регистрацией.

По популярности лидируют автомобили из Германии престижных брендов , , и . Также популярны , , и , модели французских, американских производителей, японских производителей встречаются реже.

Машины без украинской регистрации дешево: сколько стоят

За границей можно приобрести автомобиль в разы дешевле по сравнению с украинской ценой. Например, какой-нибудь автобазар Прибалтики предлагает IV 2000-2003 гг выпуска с дизельным двигателем и ручной коробкой передач за 1500-2000 евро. У нас цена на подобный автомобиль, при условии, что у транспорта есть украинская регистрация, стартует от 5000-8000 долларов, зависит от состояния.

В Европе 5-й серии с 3-литровым дизелем и автоматом 2000-2003 гг выпуска стоит в среднем 3000-4000 евро. В то же время в Украине с регистрацией она обойдется в 8000-10000 долларов.

Если зайти на сайты по продаже европейских авто, то легко можно найти, например, семейный минивэн Touran 2006-2008 гг выпуска с бензиновым двигателем и механической коробкой передач за 5000 евро. Такой же растаможенный автомобиль у нас будет стоить 12000 долларов.

Даже если учесть стоимость доставки машины в Украину, разница выходит колоссальная.

К слову, автомобили украинского производства продаются по ценам в среднем ZAZ Sens от 7000 долларов.

Продажа европейских машин Украина: как купить

Существует несколько способов купить автомобиль с европейскими номерами и без украинской регистрации.

Первый и самый простой – купить машину, которая уже находится в Украине. Для этого довольно открыть сайт по продаже машин в Прибалтике, выбрать модель, оплатить и забрать авто и документы на него, как заявляют продавцы.

Но никто не гарантирует, что эти документы не поддельные. Кроме того, проверить их подлинность очень тяжело, например, вероятно автомобильные номера находятся в розыске.

Самый распространенный способ, с помощью которого покупают автомобили из Польши и других стран, это заказать пригон. Стоимость такой услуги – примерно от 700 евро. Большое количество контор предлагают выбрать автомобиль, чаще только страной-импортером выступает Литва, и таким образом заказать.

Процесс покупки довольно прост: покупатель там смотрит автомобили, (страна может быть Польша, Литва, Германия, Латвия и др.), отправляет фото и видео через интернет. А после человек привозит машину в любой город нашей страны, например, . Таким образом, водитель пользуется машиной по доверенности.

Для ввоза покупки в страну компании пользуются несколькими лазейками в законе. Так, например, “для легального” использования машину оформляют на иностранную фирму. При этом новый хозяин из Украины якобы работает на эту фирму, которая в свою очередь предоставила вероятно использовать транспортное средство.

Некоторые компании говорят “что их документы пригодны для беспроблемной езды по Украине в течение 5 лет”. А другие – что “необходимо побывать за границей один раз в год, то есть просто пересечь таможню”.

Кроме того, существует услуга, когда покупателя лично отправляют на какой-нибудь автомобильный рынок Европы, он приобретает авто, а после его снабжают документами, что он якобы работник литовской фирмы.

Существует еще один способ, который действительно можно назвать наиболее легальным. Но и стоимость его выше, чем у предыдущих (примерно 1400 долларов). По этой схеме, покупатель также выбирает автомобиль на сайтах Литвы, Молдовы и других стран. Потом выбранный вариант согласовывается по интернету, а после транспорт пригоняют к вашему дому.

Такие схемы предполагают, что машину ввозит действительно иностранец, который работает на компании, чаще только страны Прибалтики. А покупатель из Украины заключает с этой компанией договор о поддержке. Кроме того, через год за 100-150 долларов они снова возьмут машину, чтобы пересечь границу повторно. А за рулем будет тот же иностранный работник компании..

Часто такие машины пригоняют не для личного пользования, а на разборку. Например, если такой же автомобиль из Украины попал в сильное , то легче купить дешевое авто в Европе, разобрать его для ремонта, чем заказывать новые запчасти.

Европейские номера: какие существует риски

Следует понимать, что такой бизнес не является легальным и законным.

Законодательством разрешено находится машине на территории страны не больше 10 дней. После этого нужно повторно пересечь границу, либо оплатить таможенный сбор ( ст. 95 Таможенного кодекса Украины).

Кроме того, в прошлом году в украинском правительстве начали жесткую борьбу с литовскими номерами, за которые не выплачена пошлина государству.

За один просроченный день нарушитель будет должен заплатить 85 гривен.

От 1 до 10 дней штраф составит 3400 гривен.

Если же авто из Литвы задержится в Украине больше, чем на 10 суток, то владельцу грозит штраф в 8500 гривен. При этом, машину могут конфисковать машину. Поэтому к штрафу еще нужно добавить оплату транспортировки машины на стоянку и ее содержание там.

Интересно, что полицейские не могут узнать, нарушает ли водитель таможенные правила или нет. Они просто не имеют доступа к базе данных этой структуры, не могут узнать, кто не заплатил налоги. При этом сотрудники полиции придумали способ выявлять нарушителей: они останавливают машину на европейских номерах, и если водитель не может объяснить на каких основаниях он управляет авто или не может показать подтверждающие документы, то правоохранители вызывают таможенную службу. Так, водителям приписывается нарушение ст. 485 Таможенного кодекса Украины, которая подразумевает штраф в размере до 300% от суммы таможенного налога на данный автомобиль.

Еще один риск заключается в том, что вы не являетесь владельцем машины. То есть не обладаете никаким имущественными правами. Так, в случае угона вы не сможете доказать полицейским, что это ваша машина. К слову, по статистике, в Украине чаще только угоняют именно автомобили на европейских номерах.

Как растаможить автомобиль

Обязательные платежи при растаможке автомобиля:

Ввозная таможенная пошлина; Согласно Закону “Таможенный тариф Украины“, ввозная таможенная пошлина составляет 10% от суммы таможенной стоимости транспортного средства. Исключение составляют автобусы с дизельными моторами объемом мотора свыше 5 л, служащие для перевозки более 10 человек (20%), электромобили (0%) и новые легковые авто с объемом двигателя более 3 л (5%). Акцизный сбор; Для различных типов ТС насчитывается по-своему и зависит от типа ТС, объема двигателя, его типа (дизельный или бензиновый) и возраста автомобиля. Таможенное оформление. НДС

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