Президент ФРГ Штайнмайер предложил кандидатуру Меркель для переизбрания на пост канцлера

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил переизбрать канцлера Ангелы Меркель на этот пост, сообщает в понедельник онлайн-портал немецкого журнала Der Spiegel.

"Федеральный президент направил сегодня в Бундестаг письмо, в котором, согласно пункту один 63-й статьи Конституции, предложил избрать Ангелу Меркель канцлером", - цитирует издание пресс-секретаря Ф.-В.Штайнмайера.

А.Меркель занимает пост канцлера ФРГ с 2005 года - три срока подряд.

На прошлой неделе большинство членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ) проголосовало за формирование большой коалиции с блоком ХДС/ХСС А.Меркель. Ранее создание коалиции поддержал блок ХДС/ХСС.

Впервые после окончания Второй мировой войны в ФРГ не удается так долго сформировать правящую коалицию. Выборы в Бундестаг состоялись 24 сентября 2017 года, однако новый состав правительства ФРГ не был сформирован в течение пяти месяцев из-за провала консультаций по созданию коалиции между правоцентристским блоком, правыми либералами и "зелеными".

Впоследствии социал-демократам и консерваторам под руководством А.Меркель удалось преодолеть основные разногласия по ряду вопросов и достигнуть соглашения о формировании "большой коалиции".