|К Дарницкому райсуду, где рассматривается дело в отношении Крысина о пытках на Майдане, приехали титушки. Он связь с ними отвергает
|05.03.2018 14:56
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https://www.facebook.com/ukrpravda/videos/2086469641367685/
На сайте Дарницкого райсуда сообщается, что обвиняемыми по этому делу являются Крысин и Сергей Чемес, потерпевшими – видеооператор Владислав Иваненко, которого во время Майдана похитили и пытали, а также жена убитого в 2014 году журналиста Вячеслава Веремия Светлана Кирилаш и его мать Катерина Веремий.Волонтер Роман Синицын писал в декабре 2017 года в Facebook, что во время Майдана "Крысин со своими людьми часто светились во время столкновений с протестующими"."В январе 2014 года Крысин давал своих титуханов "в аренду", пока сам отдыхал на Мальдивах, титуханы активно участвовали в похищениях и пытках майдановцев. Часть фамилий известна", – сообщал он.Веремия убили в ночь на 19 февраля 2014 года в центре Киева. Автомобиль остановили титушки, вытащили пассажиров и стали избивать их битами.22 декабря 2017 года Шевченковский районный суд Киева признал Крысина, участвовавшего в избиении, виновным в хулиганстве и приговорил его к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком два года. Это означает, что если в ближайшие два года Крысин не совершит правонарушений, останется на свободе, а его судимость будет считаться погашенной.Слишком мягкий приговор Крысину вызвал возмущение в украинском обществе. 25 декабря на Майдане Незалежности в Киеве прошла акция с требованием справедливого приговора Крысину.28 декабря Генпрокуратура подала апелляцию на условный срок Крысину, а также еще ряд апелляционных жалоб.
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