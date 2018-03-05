По информации корреспондента интернет-издания "ГОРДОН", к Дарницкому райсуду Киева, который рассматривает дело в отношении Юрия Крысина о пытках на Майдане, приехало примерно 30–40 титушек. Они заявляют, что к обвиняемому отношения не имеют. | Крысин заявил, что не знает титушек, которые собрались у суда Фото: Наталия Двали / gordonua.com Они говорят, что "просто гуляют" и к Крысину не имееют никакого отношения.Сам обвиняемый заявил, что не знает, кто эти люди.фотогалерея (1 из 6) развернуть на весь экран



Фото: Наталия Двали / gordonua.com Фото: Наталия Двали / gordonua.com Фото: Наталия Двали / gordonua.com Фото: Наталия Двали / gordonua.com Фото: Наталия Двали / gordonua.com Фото: Наталия Двали / gordonua.com "Украинская правда" пишет, что к суду прибыли также представители националистических общественных организаций С14 и "Национальный корпус". https://www.facebook.com/ukrpravda/videos/2086469641367685/ На сайте Дарницкого райсуда сообщается, что обвиняемыми по этому делу являются Крысин и Сергей Чемес, потерпевшими – видеооператор Владислав Иваненко, которого во время Майдана похитили и пытали, а также жена убитого в 2014 году журналиста Вячеслава Веремия Светлана Кирилаш и его мать Катерина Веремий.Волонтер Роман Синицын писал в декабре 2017 года в Facebook, что во время Майдана "Крысин со своими людьми часто светились во время столкновений с протестующими"."В январе 2014 года Крысин давал своих титуханов "в аренду", пока сам отдыхал на Мальдивах, титуханы активно участвовали в похищениях и пытках майдановцев. Часть фамилий известна", – сообщал он.Веремия убили в ночь на 19 февраля 2014 года в центре Киева. Автомобиль остановили титушки, вытащили пассажиров и стали избивать их битами.22 декабря 2017 года Шевченковский районный суд Киева признал Крысина, участвовавшего в избиении, виновным в хулиганстве и приговорил его к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком два года. Это означает, что если в ближайшие два года Крысин не совершит правонарушений, останется на свободе, а его судимость будет считаться погашенной.Слишком мягкий приговор Крысину вызвал возмущение в украинском обществе. 25 декабря на Майдане Незалежности в Киеве прошла акция с требованием справедливого приговора Крысину.28 декабря Генпрокуратура подала апелляцию на условный срок Крысину, а также еще ряд апелляционных жалоб. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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