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Так і знали! Потап зустрічається з Настею Каменських (ФОТО)
05.03.2018 14:57
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Восени відомий поп-дует Потапа й Насті Каменських оголосив про призупинення спільної творчої діяльності після 11 років, втім, скоро стало зрозуміло - на сцені пару разом більше не побачити, адже кожен з них активно зайнявся власними проектами. Так, Настя стала співати сольно під псевдонімом NK, а от Потап вирішив підкорювати сцену як ПТП та займатися продюсуванням.

Але нехай співаки покинули шанувальників, останні не збираються здаватися і твердо переконані: Потап і Настя зустрічаються!

Днями впевненості додав той факт, що на світлинах з прогулянки Каті Осадчої та Юрія Горбунова з сином позує Потап, який теж вийшов на прогулянку у компанії Настиного пса. Невже просто так приїхав допомогти з улюбленцем, чи шанувальники все ж праві і екс-дует зустрічається?

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