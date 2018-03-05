



Восени відомий поп-дует Потапа й Насті Каменських оголосив про призупинення спільної творчої діяльності після 11 років, втім, скоро стало зрозуміло - на сцені пару разом більше не побачити, адже кожен з них активно зайнявся власними проектами. Так, Настя стала співати сольно під псевдонімом NK, а от Потап вирішив підкорювати сцену як ПТП та займатися продюсуванням.



Але нехай співаки покинули шанувальників, останні не збираються здаватися і твердо переконані: Потап і Настя зустрічаються!



Днями впевненості додав той факт, що на світлинах з прогулянки Каті Осадчої та Юрія Горбунова з сином позує Потап, який теж вийшов на прогулянку у компанії Настиного пса. Невже просто так приїхав допомогти з улюбленцем, чи шанувальники все ж праві і екс-дует зустрічається?





ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура потап так настя той факт Теги: події