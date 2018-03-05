В сети киевляне могут заказать услуги фирмы, которая за солидные деньги отправит трактор для очистки снега, сообщает со ссылкой на .

в последние дни парализовали пробки, но коммунальщики тем временем зарабатывают на частных заказах техники для борьбы со снегом.

Чиновники говорят, что техники для оперативной уборки столицы им не хватает техники, но журналисты обнаружили “дефицитные” машины за другими делами.

Во всех районах столицы наблюдаются проблемы со снегом – водители буксуют, пешеходы едва продвигаются сквозь сугробы. Киевляне жалуются на неубранные дороги и тротуары. От снега очистили только главные пути и дворы элитных домов. Но если возле правительственного квартала дороги почистили, то сразу за шлагбаумом люди вязнут в снегу.

По словам владелицы одного из киевских магазинов, она нашла в интернете фирму, у которой заказала трактор за 7 тыс. грн для очистки завалов возле ее рабочего места.

“Куча снега, никто не убирает. У нас магазин работает круглосуточно, техника, которая проезжала здесь ночью – мои девушки просили убрать сугробы, а они говорят, что это не их дорога”, – жалуется женщина.

Водитель трактора заявил журналистам, что такие услуги предоставляют коммунальные службы . При этом коммунальщики попросили время, чтобы объяснить, почему они выполняют частные заказы, когда в городе не хватает техники.

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