В воскресенье, 4 марта, вышел тизер финального сезона "Карточного домика" без участия скандального актера Кевина Спейси, сообщает УНИАН .

Стоит отметить, что премьера шестого сезона состоится осенью 2018 года.

Главной героиней шестого сезона станет Клэр Андервуд скриншот Сервис. Netflix выпустил тизер финального, шестого сезона популярного сериала "Карточный домик".

По данным источника, ролик опубликован на канале Netflix в YouTube и менее чем за сутки был. Главной героиней шестого сезона станет Клэр Андервуд (Робин Райт).

В сериале также снимаются Майкл Келли, Джейн Аткинсон, Патриша Кларксон. К ним также присоединились Дайан Лэйн и Грег Киннир.

Как сообщал svodka.net ранее, в США девять человек из телесериала "Карточный домик" обвинили своего коллегу американского актера Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. Все они на условиях анонимности рассказали, что Спейси устроил на съемочной площадке "токсичную атмосферу", вел себя как "хищник", часто трогал их и допускал грубые высказывания.

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