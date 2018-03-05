Уже сейчас «работает российский сегмент сети интернета, который создан по указу президента умышленно для чиновников.

Российские чиновники признали, что у них «нет никаких противопоказаний» к отключению страны от глобальной компьютерной сети. Об этом сообщает Новое время, информирует svodka.net.

Об этом заявил советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко на телеканале НТВ.

«Но само по себе аппаратно-программно нет никаких противопоказаний, чтобы мы жили хорошо и нормально, даже если нам объявят такую войну, как крымская изоляция», — попытался объяснить советник президента РФ.

Чиновник отметил, что при переходе с одной технологии на другую сбои бывают всегда. Любая система характеризуется не ошибками и сбоями, а реакцией на ошибки и сбои.

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«Где-нибудь у кого-нибудь что-нибудь отключится. Наверное, выяснится, что кто-то хранил свои данные за рубежом, хотя есть постановление хранить здесь. Кто-то домены свои хостил за рубежом. Поэтому они, наверное, будут испытывать некоторые трудности», — пояснил он.

По словам Клименко, уже сейчас «работает российский сегмент сети интернета, который создан по указу президента умышленно для чиновников. Все госучреждения и чиновники находятся за большим «китайским файерволом». Это то, чем всех нас пугают. Но пока все живы».

Ранее сообщалось, что 58% россиян поддержали идею о создании автономного сегмента интернета внутри стран-членов объединения БРИКС. Около четверти (23%) предпочли бы иметь локальный интернет в пределах только РФ. Предложение России о создании независимого интернета в рамках границ стран-членов БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) нашло поддержку 58% жителей РФ, а против высказались 29%.

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