В Национальном антикоррупционном бюро Украины ответили нардепу, лидеру партии "За життя" Вадиму Рабиновичу на его требование, в котором он сообщал, что народный депутат от Оппозиционного блока Сергей Левочкин владеет двумя виллами во Франции и эту недвижимость арестовал французский суд. Вадим Рабинович: Неделя началась с интересной новости Фото: Вадим Рабинович / Facebook "Неделя началась с интересной новости. НАБУ сообщило, что подключилось к расследованию "компетентными органами Французской Республики ареста на имущество Левочкина С.В.". Кроме того, мы теперь точно знаем номер уголовного "провадження" по факту приобретения Левочкиным недвижимости за рубежом. НАБУ обещает, что наши документы будут "использованы во время проведения досудебного расследования", – написал Рабинович.В опубликованной копии ответа НАБУ на требование сказано: "Информируем, что предоставленные вами документы приобщены к материалам криминального производства № 42017000000001722 от 27.05.2017 по факту возможного приобретения народным депутатом Украины Левочкиным С.В. в собственность активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.368-2 КК Украины, и будут использованы во время досудебного следствия". https://www.facebook.com/vadim.rabinovich.39/posts/862754210561277 12 февраля Рабинович заявил, что по его требованию суд в Ницце арестовал имение Левочкина. Политик утверждает, что одни вилла семьи Левочкиных стоит €40 млн евро, а вторая – около €10 млн. Он сообщил, что в Украине уже обратился к представителям Национального антикоррупционного бюро, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел и других органов. В пресс-службе Левочкина ответили, что заявление не соответствует действительности, в ответ Рабинович опубликовал копии документов из французского суда, о которых идет речь.Кроме НАБУ, Рабинович обратился в Службу безопасности Украины с просьбой проверить связи Левочкина с ФСБ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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