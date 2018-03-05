Пре­зи­дент подвёл итоги де­я­тель­но­сти ор­га­нов ФСБ в 2017 году и обо­зна­чил при­о­ри­тет­ные задачи на 2018 год.

В.Путин: Ува­жа­е­мые то­ва­ри­щи!

Се­год­ня в рамках тра­ди­ци­он­ной рас­ши­рен­ной кол­ле­гии ФСБ пред­сто­ит под­ве­сти итоги работы Службы в 2017 году. И ко­неч­но, речь пойдёт о за­да­чах на бу­ду­щее, в том числе с учётом тех при­о­ри­те­тов, ко­то­рые были обо­зна­че­ны 1 марта в По­сла­нии Фе­де­раль­но­му со­бра­нию.

Жизнь, права и без­опас­ность наших граж­дан должны быть на­дёж­но за­щи­ще­ны как от внут­рен­них, так и от внеш­них угроз, от любых по­пы­ток по­ме­шать нам в ре­ше­нии задач стра­те­ги­че­ско­го раз­ви­тия страны.

Здесь огром­ная от­вет­ствен­ность лежит на пред­ста­ви­те­лях всех си­ло­вых и спе­ци­аль­ных служб, ве­домств – и ко­неч­но, на со­труд­ни­ках Фе­де­раль­ной службы без­опас­но­сти. Рас­счи­ты­ваю на ваши чёткие, про­фес­си­о­наль­ные дей­ствия, на ре­ши­тель­ность и вы­со­чай­шую опе­ра­тив­ную под­го­тов­ку. Такие ка­че­ства вы де­мон­стри­ро­ва­ли всегда. Уверен, так будет и впредь.

Отмечу, что за по­след­ние годы было много сде­ла­но для раз­ви­тия по­тен­ци­а­ла ФСБ. Вы по­лу­чи­ли но­вей­шую тех­ни­ку и сред­ства связи, со­вре­мен­ные ин­фор­ма­ци­он­но-ана­ли­ти­че­ские ре­сур­сы, укре­пи­ли кад­ро­вый состав. И се­год­ня важно мак­си­маль­но эф­фек­тив­но за­дей­ство­вать все эти воз­мож­но­сти для ре­ше­ния ком­плек­са сто­я­щих перед вами задач.

Клю­че­вая из них – это борьба с тер­ро­риз­мом. Об­ста­нов­ка, а вы пре­крас­но её знаете, тре­бу­ет здесь по­сто­ян­но­го вни­ма­ния и вы­со­чай­шей со­бран­но­сти.

За по­след­ние шесть лет пре­ступ­ле­ний тер­ро­ри­сти­че­ской на­прав­лен­но­сти в России стало меньше. Если в 2012 году их было 316, то в 2014 – 84, а в про­шлом – 25. Отмечу, что эта по­ло­жи­тель­ная тен­ден­ция прямо свя­за­на с уси­ле­ни­ем вашей пре­вен­тив­ной работы по линии ан­ти­тер­ро­ра. Об этом мы с вами по­сто­ян­но го­во­рим, и важно, что здесь есть ре­зуль­та­ты.

Так, в 2017 году было предот­вра­ще­но 68 пре­ступ­ле­ний тер­ро­ри­сти­че­ской на­прав­лен­но­сти, в том числе 25 тер­ро­ри­сти­че­ских актов. Хочу вас, кол­ле­ги, за это от­дель­но по­бла­го­да­рить, потому что за каждой из этих цифр – спа­сён­ные, со­хра­нен­ные жизни наших граж­дан.

Нужно про­дол­жить дей­ство­вать также ак­тив­но, ис­поль­зо­вать на­сту­па­тель­ную так­ти­ку и стра­те­гию в борьбе с тер­ро­ром, со­вер­шен­ство­вать ко­ор­ди­ни­ру­ю­щую роль На­ци­о­наль­но­го ан­ти­тер­ро­ри­сти­че­ско­го ко­ми­те­та. Сле­ду­ет по­лу­чать опе­ра­тив­ную упре­жда­ю­щую ин­фор­ма­цию, лик­ви­ди­ро­вать фи­нан­со­вые, ин­фор­ма­ци­он­ные и другие каналы, ис­поль­зу­е­мые тер­ро­ри­сти­че­ски­ми груп­пи­ров­ка­ми, ко­то­рые, как вы хорошо по­ни­ма­е­те, носят гло­баль­ный, транс­гра­нич­ный ха­рак­тер.

В этой связи важно углуб­лять со­труд­ни­че­ство с за­ру­беж­ны­ми спец­служ­ба­ми, в том числе те проч­ные связи, ко­то­рые у вас уста­нов­ле­ны с парт­нё­ра­ми из го­су­дарств ОДКБ и ШОС. Сле­ду­ет также раз­ви­вать воз­мож­но­сти Меж­ду­на­род­но­го банка данных по про­ти­во­дей­ствию тер­ро­ру, ко­то­рый по­мо­га­ет опе­ра­тив­но про­ве­рять лиц, при­част­ных к тер­ро­ри­сти­че­ским струк­ту­рам.

В целом необ­хо­ди­мо со­вер­шен­ство­вать обмен ин­фор­ма­ци­ей, рас­ши­рять прак­ти­ку про­ве­де­ния сов­мест­ных опе­ра­тив­но-ро­зыск­ных и иных ме­ро­при­я­тий.

В борьбе с тер­ро­ром, с дру­ги­ми вы­зо­ва­ми ци­ви­ли­за­ции и меж­ду­на­род­ной без­опас­но­сти Россия всегда была и будет от­кры­та для вза­и­мо­дей­ствия и сов­мест­ной работы – и с нашими со­юз­ни­ка­ми, и с теми, кто в такое число не входит: со всеми дру­ги­ми стра­на­ми, даже если с кем-то из них у нас есть раз­но­гла­сия или про­ти­во­ре­чия по каким бы то ни было во­про­сам меж­ду­на­род­ной по­вест­ки. Убеж­дён, в борьбе с тер­ро­ром мы должны быть вместе.

Так же эф­фек­тив­но должна стро­ить­ся вся си­сте­ма работы по про­ти­во­дей­ствию экс­тре­миз­му. На недав­ней кол­ле­гии МВД России от­ме­чал, что число по­доб­ных пре­ступ­ле­ний в по­след­нее время, к со­жа­ле­нию, вы­рос­ло.

Нужно за­щи­тить людей, мо­ло­дых людей, прежде только, от тех, кто пы­та­ет­ся за­ра­зить об­ще­ство агрес­си­ей и нетер­пи­мо­стью, ксе­но­фо­би­ей и на­ци­о­на­лиз­мом. Ра­ди­ка­лизм, какой бы по­ли­ти­че­ский, идео­ло­ги­че­ский от­те­нок он не носил, не при­ни­мал, раз­ру­ши­те­лен по своей сути, и мы обя­за­ны обез­опа­сить страну, бу­ду­щее людей от этой угрозы.

Ува­жа­е­мые кол­ле­ги! 1 марта в По­сла­нии речь шла и о новых тех­но­ло­ги­ях и си­сте­мах во­ору­же­ний, при­зван­ных за­щи­тить Россию, обес­пе­чить стра­те­ги­че­ский па­ри­тет, а значит, и по­вы­сить меж­ду­на­род­ную без­опас­ность.

Работа над этой со­вре­мен­ной тех­ни­кой шла много лет, в ней участ­во­ва­ли тысячи людей, сотни кон­струк­тор­ских и на­уч­ных кол­лек­ти­вов, про­мыш­лен­ных пред­при­я­тий России. Хочу от­ме­тить, что уда­лось обес­пе­чить эф­фек­тив­ное опе­ра­тив­ное, контр­раз­ве­ды­ва­тель­ное при­кры­тие этих мас­штаб­ных про­ек­тов. Хочу по­бла­го­да­рить вас и всех, кто участ­во­вал в этой от­вет­ствен­ной, слож­ной работе, за этот ре­зуль­тат, а работа шла и идет в непро­стых усло­ви­ях.

Все по­след­ние годы, вы это хорошо знаете, фик­си­ру­ет­ся рост ак­тив­но­сти за­ру­беж­ных раз­ве­док. Они очень плотно ра­бо­та­ют по России, ис­поль­зу­ют самые со­вре­мен­ные методы и аген­тур­ной и тех­ни­че­ской раз­вед­ки. Только в те­че­ние про­шло­го года была пре­се­че­на де­я­тель­ность 72 кад­ро­вых со­труд­ни­ков и 397 аген­тов ино­стран­ных спец­служб. Прошу и впредь дей­ство­вать на этом важ­ней­шем на­прав­ле­нии пре­дель­но со­бран­но и эф­фек­тив­но, пре­се­кать по­пыт­ки по­лу­чить доступ за­ру­беж­ных раз­ве­док к све­де­ни­ям по­ли­ти­че­ско­го, эко­но­ми­че­ско­го, тех­но­ло­ги­че­ско­го и обо­рон­но­го ха­рак­те­ра.

Од­но­вре­мен­но нужно уси­лить за­щи­щён­ность ин­фор­ма­ци­он­но­го про­стран­ства России от со­вре­мен­ных ки­бе­ру­гроз, для этого со­вер­шен­ство­вать Го­су­дар­ствен­ную си­сте­му об­на­ру­же­ния, пре­ду­пре­жде­ния и лик­ви­да­ции по­след­ствий ком­пью­тер­ных атак на ин­фор­ма­ци­он­ные ре­сур­сы России, по­вы­шать на­дёж­ность сети кон­фи­ден­ци­аль­ной связи ор­га­нов власти, си­ло­вых струк­тур.

От­вет­ствен­ные задачи стоят и перед По­гра­нич­ной служ­бой ФСБ. В рамках про­грам­мы «Го­су­дар­ствен­ная гра­ни­ца», ко­то­рая рас­счи­та­на до 2021 года, пред­сто­ит ак­тив­но ра­бо­тать над мо­дер­ни­за­ци­ей ин­фра­струк­ту­ры по­гра­нич­ных участ­ков, по­вы­сить уро­вень их обес­пе­че­ния со­вре­мен­ны­ми сред­ства­ми охраны, со­зда­вать на­дёж­ные ба­рье­ры на пути транс­гра­нич­ной, транс­на­ци­о­наль­ной пре­ступ­но­сти, меж­ду­на­род­ных тер­ро­ри­стов, кон­тра­бан­ди­стов и нар­ко­ди­ле­ров.

Рас­счи­ты­ваю, что вы про­дол­жи­те ак­тив­ную, ре­зуль­та­тив­ную работу и по такому зна­чи­мо­му для страны и об­ще­ства на­прав­ле­нию, как борьба с кор­руп­ци­ей. При уча­стии ФСБ России за по­след­нее время про­ве­де­на целая серия эф­фек­тив­ных опе­ра­ций против кор­руп­ци­о­не­ров и кор­руп­ци­он­ных со­об­ществ. В том числе в от­но­ше­нии тех, кто па­ра­зи­ти­ро­вал на эко­но­ми­ке, си­сте­ме ЖКХ, бюд­жет­ных ре­сур­сах, об­кра­ды­вал и го­су­дар­ство, и граж­дан, тем самым на­но­сил се­рьез­ный, прямой убыток раз­ви­тию России.

Нашей стране пред­сто­ит ре­а­ли­зо­вать мас­штаб­ные, во многом бес­пре­це­дент­ные планы в со­ци­аль­ном раз­ви­тии, мо­дер­ни­за­ции ин­фра­струк­ту­ры, об­нов­ле­нии го­ро­дов, на­се­лён­ных пунк­тов. Раз­во­ра­чи­ва­ет­ся работа по вы­пол­не­нию недав­но при­ня­той новой Гос­про­грам­мы во­ору­же­ния. И необ­хо­ди­мо за­щи­тить ре­ше­ние всех этих задач от кор­руп­ци­он­ной угрозы, а ин­те­ре­сы людей – от во­ров­ства, мздо­им­ства, от по­пы­ток дав­ле­ния на пред­при­ни­ма­те­лей, от всего, что несёт угрозу эко­но­ми­че­ским и другим правам и сво­бо­дам граж­дан, эко­но­ми­ки, правам, ко­то­рые лежат в основе раз­ви­тия го­су­дар­ства и об­ще­ства.

Ува­жа­е­мые кол­ле­ги! Мы про­дол­жим работу, свя­зан­ную с укреп­ле­ни­ем кад­ро­во­го по­тен­ци­а­ла Службы. Будем по­сле­до­ва­тель­но решать со­ци­аль­ные, жи­лищ­ные и другие во­про­сы со­труд­ни­ков, по­вы­шать их де­неж­ное до­воль­ствие и уро­вень пен­си­он­но­го обес­пе­че­ния.

Важно окру­жить за­бо­той и вни­ма­ни­ем ве­те­ра­нов ор­га­нов без­опас­но­сти, под­дер­жать – хочу на это об­ра­тить особое вни­ма­ние, я знаю, что это де­ла­ет­ся в Службе, тем не менее скажу особо, – под­дер­жать семьи наших боевых то­ва­ри­щей, ко­то­рые по­гиб­ли при ис­пол­не­нии слу­жеб­ных обя­зан­но­стей. Это наш общий священный долг.

В за­вер­ше­нии хотел бы по­бла­го­да­рить личный состав ФСБ, ру­ко­вод­ство Службы за доб­ро­со­вест­ную, эф­фек­тив­ную работу, за гра­мот­ное и опе­ра­тив­ное ре­ше­ние по­став­лен­ных задач.

Спа­си­бо за вни­ма­ние.

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