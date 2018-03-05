|Путин принял участие в расширенном заседании коллегии ФСБ
|05.03.2018 15:05
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Президент подвёл итоги деятельности органов ФСБ в 2017 году и обозначил приоритетные задачи на 2018 год.
В.Путин: Уважаемые товарищи!
Сегодня в рамках традиционной расширенной коллегии ФСБ предстоит подвести итоги работы Службы в 2017 году. И конечно, речь пойдёт о задачах на будущее, в том числе с учётом тех приоритетов, которые были обозначены 1 марта в Послании Федеральному собранию.
Жизнь, права и безопасность наших граждан должны быть надёжно защищены как от внутренних, так и от внешних угроз, от любых попыток помешать нам в решении задач стратегического развития страны.
Здесь огромная ответственность лежит на представителях всех силовых и специальных служб, ведомств – и конечно, на сотрудниках Федеральной службы безопасности. Рассчитываю на ваши чёткие, профессиональные действия, на решительность и высочайшую оперативную подготовку. Такие качества вы демонстрировали всегда. Уверен, так будет и впредь.
Отмечу, что за последние годы было много сделано для развития потенциала ФСБ. Вы получили новейшую технику и средства связи, современные информационно-аналитические ресурсы, укрепили кадровый состав. И сегодня важно максимально эффективно задействовать все эти возможности для решения комплекса стоящих перед вами задач.
Ключевая из них – это борьба с терроризмом. Обстановка, а вы прекрасно её знаете, требует здесь постоянного внимания и высочайшей собранности.
За последние шесть лет преступлений террористической направленности в России стало меньше. Если в 2012 году их было 316, то в 2014 – 84, а в прошлом – 25. Отмечу, что эта положительная тенденция прямо связана с усилением вашей превентивной работы по линии антитеррора. Об этом мы с вами постоянно говорим, и важно, что здесь есть результаты.
Так, в 2017 году было предотвращено 68 преступлений террористической направленности, в том числе 25 террористических актов. Хочу вас, коллеги, за это отдельно поблагодарить, потому что за каждой из этих цифр – спасённые, сохраненные жизни наших граждан.
Нужно продолжить действовать также активно, использовать наступательную тактику и стратегию в борьбе с террором, совершенствовать координирующую роль Национального антитеррористического комитета. Следует получать оперативную упреждающую информацию, ликвидировать финансовые, информационные и другие каналы, используемые террористическими группировками, которые, как вы хорошо понимаете, носят глобальный, трансграничный характер.
В этой связи важно углублять сотрудничество с зарубежными спецслужбами, в том числе те прочные связи, которые у вас установлены с партнёрами из государств ОДКБ и ШОС. Следует также развивать возможности Международного банка данных по противодействию террору, который помогает оперативно проверять лиц, причастных к террористическим структурам.
В целом необходимо совершенствовать обмен информацией, расширять практику проведения совместных оперативно-розыскных и иных мероприятий.
В борьбе с террором, с другими вызовами цивилизации и международной безопасности Россия всегда была и будет открыта для взаимодействия и совместной работы – и с нашими союзниками, и с теми, кто в такое число не входит: со всеми другими странами, даже если с кем-то из них у нас есть разногласия или противоречия по каким бы то ни было вопросам международной повестки. Убеждён, в борьбе с террором мы должны быть вместе.
Так же эффективно должна строиться вся система работы по противодействию экстремизму. На недавней коллегии МВД России отмечал, что число подобных преступлений в последнее время, к сожалению, выросло.
Нужно защитить людей, молодых людей, прежде только, от тех, кто пытается заразить общество агрессией и нетерпимостью, ксенофобией и национализмом. Радикализм, какой бы политический, идеологический оттенок он не носил, не принимал, разрушителен по своей сути, и мы обязаны обезопасить страну, будущее людей от этой угрозы.
Уважаемые коллеги! 1 марта в Послании речь шла и о новых технологиях и системах вооружений, призванных защитить Россию, обеспечить стратегический паритет, а значит, и повысить международную безопасность.
Работа над этой современной техникой шла много лет, в ней участвовали тысячи людей, сотни конструкторских и научных коллективов, промышленных предприятий России. Хочу отметить, что удалось обеспечить эффективное оперативное, контрразведывательное прикрытие этих масштабных проектов. Хочу поблагодарить вас и всех, кто участвовал в этой ответственной, сложной работе, за этот результат, а работа шла и идет в непростых условиях.
Все последние годы, вы это хорошо знаете, фиксируется рост активности зарубежных разведок. Они очень плотно работают по России, используют самые современные методы и агентурной и технической разведки. Только в течение прошлого года была пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и 397 агентов иностранных спецслужб. Прошу и впредь действовать на этом важнейшем направлении предельно собранно и эффективно, пресекать попытки получить доступ зарубежных разведок к сведениям политического, экономического, технологического и оборонного характера.
Одновременно нужно усилить защищённость информационного пространства России от современных киберугроз, для этого совершенствовать Государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы России, повышать надёжность сети конфиденциальной связи органов власти, силовых структур.
Ответственные задачи стоят и перед Пограничной службой ФСБ. В рамках программы «Государственная граница», которая рассчитана до 2021 года, предстоит активно работать над модернизацией инфраструктуры пограничных участков, повысить уровень их обеспечения современными средствами охраны, создавать надёжные барьеры на пути трансграничной, транснациональной преступности, международных террористов, контрабандистов и наркодилеров.
Рассчитываю, что вы продолжите активную, результативную работу и по такому значимому для страны и общества направлению, как борьба с коррупцией. При участии ФСБ России за последнее время проведена целая серия эффективных операций против коррупционеров и коррупционных сообществ. В том числе в отношении тех, кто паразитировал на экономике, системе ЖКХ, бюджетных ресурсах, обкрадывал и государство, и граждан, тем самым наносил серьезный, прямой убыток развитию России.
Нашей стране предстоит реализовать масштабные, во многом беспрецедентные планы в социальном развитии, модернизации инфраструктуры, обновлении городов, населённых пунктов. Разворачивается работа по выполнению недавно принятой новой Госпрограммы вооружения. И необходимо защитить решение всех этих задач от коррупционной угрозы, а интересы людей – от воровства, мздоимства, от попыток давления на предпринимателей, от всего, что несёт угрозу экономическим и другим правам и свободам граждан, экономики, правам, которые лежат в основе развития государства и общества.
Уважаемые коллеги! Мы продолжим работу, связанную с укреплением кадрового потенциала Службы. Будем последовательно решать социальные, жилищные и другие вопросы сотрудников, повышать их денежное довольствие и уровень пенсионного обеспечения.
Важно окружить заботой и вниманием ветеранов органов безопасности, поддержать – хочу на это обратить особое внимание, я знаю, что это делается в Службе, тем не менее скажу особо, – поддержать семьи наших боевых товарищей, которые погибли при исполнении служебных обязанностей. Это наш общий священный долг.
В завершении хотел бы поблагодарить личный состав ФСБ, руководство Службы за добросовестную, эффективную работу, за грамотное и оперативное решение поставленных задач.
Спасибо за внимание.Источник - .
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