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В Украине за шпионаж судят 33-летнего белоруса
05.03.2018 15:06
В Украине за шпионаж судят 33-летнего белоруса
Все обвинения в свой адрес белорус отвергает
В Украине судят 33-летнего гражданина Беларуси Юрия Политику по обвинению в шпионаже.
В Украине за шпионаж судят 33-летнего белоруса Фото: из свободных источников

По версии прокуратуры Политика пытался вывезти в своем смартфоне аэросъемки зоны АТО. К ней прилагалась секретная карта наступательной операции "Шторм", которую ВСУ планировали в начале июля 2017 года, между Мариуполем и Новоазовском, - информирует Украинская правда.

За интерес к секретным данным белорусу грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

Спецслужбы "вели" Политику несколько месяцев. Сам минчанин называет это "основанием" и провокацией.

Все обвинения в свой адрес белорус отвергает.

"Я полностью отрицаю свою вину. Ничего из того, что мне приписывают, не было. Я - не шпион! Ни на кого не работал - ни на Беларусь, ни на Россию. У них есть только одни предположения - я работал на КГБ Беларуси , то на ФСБ России. Они сами не уверены точно " , - рассказал УП Политика.

Белорус также заявляет, что показания из него после задержания якобы выбивали силой. По его словам, вывезли в лес, угрожали оружием.

В СБУ эти заявления отвергают.

В СИЗО Политика сидит больше восьми месяцев. В феврале в Чернигове начались предварительные слушания по делу. Его судьбу решит коллегия из трех судей.

Следующее заседание назначено на 27 марта.

Процесс над Юрием Политикой важен в контексте событий, произошедших после его задержания, отмечается в материале УП.

Через два месяца, 24 августа 2017 года, в Беларуси исчез украинец Павел Гриб, которого, как оказалось позже, похитили спецслужбы России. Гриба обвинили в подготовке теракта на школьной линейке в Сочи, и он продолжает находиться под стражей.

Непросто обстоят дела с еще одним украинском, журналистом Павлом Шаройко. Он попал в руки белорусского КГБ через четыре месяца после ареста политики. Шаройко также, как и минчанина, обвинили в шпионаже. Вслед за арестом Шаройко Беларусь объявила персоной нон грата сотрудника украинского посольства Игоря Скворцова.

Интересно, что тайный суд над Шаройко начался практически синхронно с заседаниями в Черниговском райсуде по белорусскому "шпионом".

Напомним, гражданин Украины, который 11 лет проживал в Республике Беларусь, признался, что был завербован Комитетом госбезопасности Беларуси.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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