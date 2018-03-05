Шахрайський резонанс. Часть 2. Колбаса с простатитом, — знаток



В Антон Сененко начал ковырять палочкой в змеином гнезде псевдомедиков из компании . Выяснилось много разных интересностей — читайте сами. В этой статье я расскажу немного о «биорезонансной диагностике» — псевдодиагностическом методе, которым господа из Aqua BRK пользуют доверчивых граждан. Попутно мы диагностируем простатит у колбасы и убедимся что . Что такое «Биорезонансная диагностика»? «Биорезонансная диагностика» и «биорезонансная терапия» — одни из самых распространённых лженаучных медицинских методик наряду с и акупунктурой. В реалиях Украины «биорезонансные методы» — это обыкновенное шарлатанство, способ развода лохов на деньги, прикрытый наукообразным бредом и бесполезными приборчиками с мигающими лампочками. Концепция «биорезонанса» . Как правило она применяется в комплекте с рядом других ненаучных, эзотерических или откровенно мошеннических практик, что прозрачно намекает на её реальную суть. Идея биорезонанса восходит к немецкому врачу первой половины ХХ века , следовательно биорезонанская диагностика часто называется диагностикой по Фоллю. Фолль работал в то время, когда о доказательной медицине еще даже не задумывались. Он увлекался восточным народным знахарством, в частности акупунктурой, и не чурался гомеопатии, мистики и оккультизма. В то же время он был впечатлен исследованиями влияния электричества на физиологические процессы и новыми методами диагностики, основанными на детекции электромагнитной активности органов (кардиограмма, энцефалограмма). В попытках как-то структурировать эту кашу, он высказал идею о том, что в организме существует некий «спектр резонансных электромагнитных колебаний» (что бы это не означало), который объединяет, регулирует и синхронизирует работу разных органов. По большому счёту, эта концепция — перепевка , идеи о том, что в живых организмах существует некая сверхъестественная «жизненна сила», только вместо «души», «ауры» или «энергии ци» ее обозвали «биорезонансным полем». А дальше все по классике: раз есть некая сущность, которая управляет всем организмом, то измеряя ее мы получаем универсальный метод диагностики любых болезней, а влияя на неё — универсальный метод их лечения. Именно это и предложили сделать Франц Морелль и Эрих Раше, которым принадлежит сомнительная честь быть изобретателями аппарата «биорезонансного воздействия» на организм. Аппарат представляет собой коробочку с электродами, которые накладываются на акупунктурные точки пациента (знать бы ещё, что это такое, поскольку акупунктура сама по себе ) и воздействуют на них переменным электромагнитным полем какой-то хитро подобранной частоты. Диагностика работает в обратную сторону — снимает с электродов что-то, что должно отражать состояние «биополя» организма. Обычно это «что-то» является просто электрическим сопротивлением тела между двумя электродами и причём тут какие-то «биорезонансные частоты» не очень понятно. Современные коммерческие аппараты и вовсе представляют собой бутафорию с лампочками, но об этом ниже. Научное обоснование, которого нет В принципе идеи Фолля и его последователей не лишены здравого смысла — в организме действительно очень многое завязано на электромагнитных полях. Например, вся работа нервной системы и мышц — это передача электромагнитных импульсов, возникающих на мембранах клеток. Проблема здесь в самом подходе к проблеме. Адепты биорезонанса не в состоянии даже по-людски сформулировать идею своего метода. Даже гомеопаты на это способны, а эти — нет. Почитайте, с позволения сказать, на сайте Aqua BRK. Это простыня бессвязного текста с кучей нерелевантных исторических отсылок и голословных утверждений, без единой ссылки на научные работы (!) в перемешку с СЕОшными ключевыми словами и рекламой. Этот текст надо будет разбирать в отдельной статье — там такие перлы, что грех пройти мимо. Пока что пара простых вопросов: Известно ли, что с чем резонирует? В чем физический смысл явления? Где хоть одна научная работа в рецензируемом научном журнале, подтверждающая реальное существование этого «резонанса»? Где хоть одно качественно выполненное клиническое исследование, подтверждающее эффективность биорезонансной диагностики и/или терапии? Использует ли этот метод хоть одна большая и уважаемая клиника? Сертифицирован ли этот метод на государственном уровне хоть в одной стране мира? Естественно, ответ «нет» по всем пунктам. Извините, котятки, но в ХХI веке требуется немного другой уровень аргументации, чем просто бездоказательное ля-ля! Если высказывается какая-то догадка, то её нужно проверить экспериментально с соблюдением . Строгий научный подход к электромагнитным явлениям в организме привел к появлению таких, повсеместно используемых, диагностических методов как для диагностики сердца, для диагностики мозга и для диагностики мышц. Гипотеза о наличии «биополя» и возможности «резонансного воздействия» на него с помощью приборчика, подсоединённого к акупунктурным точкам, элементарно проверяется в эксперименте. Тем не менее адепты биорезонанса за 60 лет (!) не родили ни одной (!!)научной работы, подтверждающей их методику. Единственная где утверждается, что метод эффективен, была проведена с грубейшими методическими ошибками (не было адекватной контрольной группы и объективных независимых методов оценки состояния пациентов) и опубликована в «тематическом» журнале по альтернативной медицине, что как-бы намекает. Разоблачающих работ тоже не так много (на этот бред никто не хочет тратить деньги и ресурсы) но согласно всем имеющимся на сегодняшний день научным данным, метод бесполезен и для диагностики и для лечения. Диагностическая эффективность метода находится на уровне случайного угадывания, а терапевтическая — на уровне . Официально метод нигде не признан. Вот несколько наобум взятых примеров: В показано, что биорезонансная диагностика не способна отличить людей с клинически подтверждённой аллергией от здоровых и находит несуществующую в природе аллергию на дистиллированную воду (!).

, где биорезонансная диагностика признана «бездоказательной методикой» при аллергии.

с двойным слепым контролем показало, что биорезонансная терапия не помогает от детского атопического дерматита: « биорезонансной терапии не т места в лечении детей с атопическим дерматитом ».

». показывает, что биорезонансная терапия никак не помогает от детского заикания: « н евозможно продемонстрировать какое-либо улучшение заикания во время или после терапи и ».

». В США предприниматель, занимавшийся биорезонансной терапией рака, был и выплатил штраф в 229 тысяч долларов (хорошо, но мало).

Ни один из приборов биорезонансной диагностики и терапии не одобрен к использованию FDА, а некоторые и вовсе прямо .

Ресурс , специализирующийся на разоблачении мошеннических и бездоказательных медицинских практик, пишет про «электродиагностические приборы»: « Эти устройства используются для диагностики несуществующих проблем со здоровьем, выбора неправильного лечения и обмана страховых компаний. Врачи, использующие их, некомпетентны, нечестны, либо и то, и другое. Такие устройства должны быть конфискованы, а использующие их врачи привлечены к ответственности ».

». Там же на биорезонансная терапия опухолей названа , не имеющей никаких вменяемых механизмов действия.

Эксперты одного из самых авторитетных в мире медицинских сайтов , что «нет достоверных научных доказательств того, что биорезонанс является точным показателем состояния здоровья или эффективным лечением любого состояния». В середине ХХ века идея Фолля ещё могла казаться правдоподобной, но за 60 с лишним лет не появилось ни единого эксперимента, показывающего её состоятельность! Такую идею надо было уже давным-давно отбросить и забыть. Но нет! Идея «биополя» очень уж хорошо перекликалась с эзотерикой и восточным народным целительством. Она идеально ложилась на понятия «ауры», «энергии цы», «энергетических меридианов», «торсионных полей» и прочую лженаучную и философско-мистическую пургу и следовательно биорезонансные методы перекочевали в «серую зону» альтернативной медицины и псевдонауки. Сами адепты биорезонанса, как водится во всех подобных лженаучных методиках, наплодили уйму разновидностей и ответвлений этого метода, каждое из которых называет себя истинно верным. На деле весь этот зоопарк представляет из себя одно и то же за исключением косметической разницы в цвете лампочек на приборах. Описания методов могут заметно отличаться, но они остаются ничем не доказанной галиматьёй. Коммерческая «биорезонансная диагностика» — это шарлатанство Цель нормальной медицинской диагностика — определить состояние здоровья человека, выяснить болен ли он и если да, то чем именно. Единственная цель псевдодиагностики — развести человека на деньги. Для этого псевдодиагносты выработали целый ряд приёмов, сочетающих прямой обман, психологические манипуляции и демагогию. Псевдодиагностика обязательно находит у человека целый букет странных (и часто никому кроме них не известных) заболеваний, которые ему тут же, не отходя от кассы, предложат вылечить чудодейственными процедурами и дорогущими БАДами. Сама процедура диагностики — только лишь психологический трюк, подводящий пациента к втюхиванию «лечения» от несуществующих болезней. Это отлично видно на примере конторы Aqua BRK: кроме диагностики они предлагают «», «» (господи, и такое бывает?!), «» и какие-то чудесные фитопрепараты. Известный популяризатор доказательной медицины Алексей Водовозов анекдотический пример из своей практики. Он с коллегами взял реальный прибор, который используют в фирмах «биорезонансные диагносты», и подсоединил его не к акупунктурным точкам пациента, а к… барабанная дробь… ! Прибор совершенно спокойно снял показания (интересно, какие такие резонансы он нашел в колбасе?) и выдал список заболеваний у пациента. Колбаса оказалась очень больной! У нее обнаружили: интоксикацию, колит, дерматит, бронхит, тонзиллит, артрит, холецистит, аллергию, гастрит, неврит, цистит, неврастению, вегетососудистую дистонию (не смотря на то, что такой болезни не существует) и даже простатит. У колбасы, Карл! Не смотря на кучу недугов, после диагностики «пациент» был съеден Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в . Биорезонансная диагностика отвечает всем 5 «» псевдодиагностики: Наукообразное объяснение, либо прямо противоречащее данным экспериментов, либо не подкреплённое никакими научными данными кроме голословных деклараций разработчиков метода — в наличии. По данным имеющихся научных исследований «биорезонанс» диагностирует не лучше генератора случайных чисел и лечит не лучше, чем плацебо. Широчайший спектр диагностируемой патологии при отсутствии даных о реальной чувствительности и селективности метода в серьёзной научной литературе — в наличии. Обследуется сразу «весь организм» не имея ни единой научной работы, подтверждающей эффективность и чувствительность метода. Диагноза «здоров» или «вариант нормы» не существует (что-то находят абсолютно у всех), при этом используются названия несуществующих в природе заболеваний — в наличии. Пример с колбасой — яркое тому подтверждение. Назначение лечения «чудесными средствами» сразу после обследования — в наличии. Биорезонансные диагносты всегда работают в тандеме с гомеопатами, натуропатами, восточными «альтернативщиками», аюрведистами и прочей подобной шушерой. Опять таки Aqua BRK — яркий пример такого симбиоза. Постоянные предупреждения о подделках приборов и программ — в наличии. Если бы метод реально работал, то он бы работал независимо от производителя прибора, но каждая фирма биорезонансной диагностики обвиняет всех остальных в мошенничестве, а себя считает белыми и пушистыми. А внутре у ней неонка! Приборы для биорезонансной диагностики отличаются разнообразием форм, размеров и цвета светодиодных индикаторов. Сам прибор — только лишь ширма, повод для магических манипуляций с креплением электродов и якобы снятием показаний. Его цель — внушить пациенту, что происходит что-то заумное и серьезное. На самом деле все дело не в приборе, а в программе на компьютере, которая якобы анализирует данные и ставит диагноз. «Якобы», потому что там нечего анализировать — прибор либо вообще никаких данных не передает, либо передает какие-то случайные шумы. Тот же Алексей Водовозов утверждает, что когда расковыряли один такой прибор, то провода в нем были подсоединены только к лампочкам. Охотно верю! Программное обеспечение тоже отвечает критериям псевдодиагностики — оно обычно имеет навороченный интерфейс с красивой разноцветной визуализацией (Aqua BRK). На экране могут показывать картинку больного органа из анатомического атласа, раскрашенную в вырвиглазные цвета. «Врач» будет объяснять вам, что вот эта красненькая зона — это ваша патология, а вот тут программа человекопонятным языком пишет прямо на экране диагноз, например, холецистит. Думаю все видели кардиограмму или картинку с УЗИ-аппарата. Что там может понять неспециалист? Ничего! Это сделано не для того, чтобы запутать пациента, а потому, что никакой нормальный диагностический прибор не ставит диагнозов сам! Диагноз ставит врач на основе показаний прибора, анамнеза, жалоб и т. п. Большая красная надпись на экране с названием болезни — явный знак псевдодиагностики. Кстати найдите десять отличий прибора из от Aqua BRK — это тот же самый фоллевский прибор с медными цилиндриками-электродами. Вся эта нечисть переползла к нам из России, где цветёт буйным цветом уже лет 15-20. О забавных связях Aqua BRK с Российскими шарлатанами читайте , мы сейчас не об этом. При биорезонансной диагностике, как и при всех подобных мошеннических обследованиях, кроме показаний прибора вводятся ответы пациента на контрольные вопросы. Именно эти ответы программа и учитывает при постановке диагноза — прибор ей нафиг не нужен. Если человек жалуется на головную боль, то в списке появится мигрень. Если отметил в опроснике частые запоры, то гарантированно получит в диагнозе глистов. Все предельно просто — программа просто выдает список реальных и вымышленных болячек, которые более-менее подходят по симптомам к результатам опросника. Дальше начинается то, ради чего все затевалось — втюхивание легковерному пациенту дорогого лечения чудо-препаратами. Выводы «Биорезонансная диагностика» и «биорезонансная терапия» — классические, хрестоматийные примеры псевдомедицины. Их цель — «развод на диагноз» и последующее втюхивание БАДов, гомеопатии и другой «альтернативной» ерунды.

Имеющиеся научные данные показывают, что эффективность диагностики и селективность в постановке диагноза у «биорезонанса» не выше чем у случайного угадывания. Эффективность «лечения биорезонансной коррекцией» — не выше чем у плацебо. Иными словами, методы совершенно бесполезны.

Никаких корректно проведенных научных работ , подтверждающих эффективность метода биорезонанса, не существует в природе.

, подтверждающих эффективность метода биорезонанса, не существует в природе. «Биорезонансная диагностика» нигде и никогда не используется серьезными клиниками, ни частными, ни государственными. Она практикуется исключительно мелкими фирмочками, по принципу сетевого маркетинга — производитель продает приборы и проводит «обучение» работе на них для всех желающих открыть свой «диагностический кабинет». Aqua BRK наглядно . В следующей серии мы пройдемся с экскурсией по сайту Aqua BRK и вместе посмеёмся над особенно упоротыми кое-где. Не переключайте. Да, пока не забыл. Все написанное является моим оценочным мнением. А то ещё обидятся чего доброго — Сводка.нет - Новости Украины и Мира



обозрение что диагностики это для биорезонансной Теги: аналитика