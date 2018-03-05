Принятие полного пакета законов BEPS позволит активизировать процесс валютной либерализации

Принятие полного пакета законов BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) даст Национальному банку Украины (НБУ) возможность активизировать валютную либерализацию, сообщил замглавы центробанка Олег Чурий.

"В целом звучала мысль (в ходе заседания Национального совета реформ 3 марта - ИФ), что Украине необходимо принимать не только тот необходимый пакет BEPS, согласно которому страна взяла на себя обязательства, но и полный пакет BEPS, который позволил бы нам проводить более активно либерализацию, поскольку сегодня мы видим ситуацию, когда без обмена налоговой информацией нам очень трудно будет в будущем снимать ограничения, прежде только для инвестиций в украинские компании, для инвестиций физлиц за границу", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в понедельник..

При этом Р.Чурий добавил, что принятие полного пакета законов BEPS необходимо проводить с амнистией капиталов. "Очень трудно, наверное, будет найти поддержку в парламенте относительно обмена налоговой информаций, с одной стороны, а другой стороны, того, чтобы произошла амнистия капиталов… По оценке НБУ, принятие пакета BEPS, наверное, необходимо все-таки проводить с налоговой амнистией или так называемой "нулевой декларацией", - сказал он.

После завершения пресс-конференции О.Чурий также сообщил, что Украина может попасть под санкции "из серии FATF", если не примет минимальный пакет законов BEPS

"Минимальный пакет законов по BEPS нужно принимать, поскольку если мы не примем минимальный пакет, у нас будут определенные санкции из серии FATF", - сказал он.

BEPS - план действий ОЭСР по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выведению прибыли из-под налогообложения.