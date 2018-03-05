|Новый хит от Басурина о зверствах украинских националистов развеселили Сеть (ВИДЕО)
|05.03.2018 15:10
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При этом Басурин умудрился признать таки, что на территории оккупированной территории живут граждане Украины.
«Заместитель командующего оперативным командованием ДНР» Эдуард Басурин отличился очередным перлом, обличающим украинских националистов, информирует svodka.net.
В интервью сепаратистскому телеканалу Басурин признался, что “в чистом поле три человека без опознавательных знаков в балаклаве останавливают автомобили” и повторно досматривают вещи.
Известный сочинитель фейков ссылался на слова очевидцев, которые видели, как представители “Правого сектора” в случае обнаружения сим-карты оператора террористов “Феникса” ломают ее либо предлагают заплатить деньги за то, чтоб на осталась.
“Там вообще был возмутительный случай: бабушка завернула тормозок в местную газету. Когда они ее увидели, то забрали тормозок и пытались на улице спалить газету. Был сильный ветер, и они не могли ее поджечь. Они заставляли бабушку эту газету съесть. Люди возмутились, их слушать никто не стал. Когда люди стали возмущаться, они газету все-таки забрали, тормозок отдали, но в очень грубой форме обращались с людьми, которые находились в этом автобусе”, — рассказал Басурин.
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Как уверяет Басурин, все это стало возможным потому, что принятый закон о деокуппации Донбасса развязал руки националистам.
При этом Басурин умудрился признать таки, что на территории оккупированной территории живут граждане Украины.
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Пользователи соцсетей не оставили без внимания рвущие душе откровения российского пропагандиста.