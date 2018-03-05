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Новый хит от Басурина о зверствах украинских националистов развеселили Сеть (ВИДЕО)
05.03.2018 15:10
Новый хит от Басурина о зверствах украинских националистов развеселили Сеть (ВИДЕО)

При этом Басурин умудрился признать таки, что на территории оккупированной территории живут граждане Украины.

«Заместитель командующего оперативным командованием ДНР» Эдуард Басурин отличился очередным перлом, обличающим украинских националистов, информирует svodka.net.

В интервью сепаратистскому телеканалу Басурин признался, что “в чистом поле три человека без опознавательных знаков в балаклаве останавливают автомобили” и повторно досматривают вещи.

Известный сочинитель фейков ссылался на слова очевидцев, которые видели, как представители “Правого сектора” в случае обнаружения сим-карты оператора террористов “Феникса” ломают ее либо предлагают заплатить деньги за то, чтоб на осталась.

“Там вообще был возмутительный случай: бабушка завернула тормозок в местную газету. Когда они ее увидели, то забрали тормозок и пытались на улице спалить газету. Был сильный ветер, и они не могли ее поджечь. Они заставляли бабушку эту газету съесть. Люди возмутились, их слушать никто не стал. Когда люди стали возмущаться, они газету все-таки забрали, тормозок отдали, но в очень грубой форме обращались с людьми, которые находились в этом автобусе”, — рассказал Басурин.

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Как уверяет Басурин, все это стало возможным потому, что принятый закон о деокуппации Донбасса развязал руки националистам.

При этом Басурин умудрился признать таки, что на территории оккупированной территории живут граждане Украины.

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Пользователи соцсетей не оставили без внимания рвущие душе откровения российского пропагандиста.

Новый хит 2018 года, он войдёт в историю как распятый мальчик, кровь младенцев, расплата солью за проезд и отбирание хлеба у голубей pic.twitter.com/M9A9VBFv7U
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