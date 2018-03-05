Выборы канцлера Германии пройдут в парламенте ФРГ, Бундестаге, 14
марта. Ранее этот пост занимала Ангела Меркель. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Меркель должны переизбрать 14 марта
Фото: ЕРА Голосование о переизбрании канцлера пройдет в
парламенте ФРГ, Бундестаге, 14 марта.Политический кризис в
Германии продолжался с ноября 2017 года и стал самым
серьезным за последние 70 лет.4 марта Социал-демократическая
партия Германии выступила за создание коалиции с
блоком ХДС/ХСС во главе с Меркель.Согласно договоренностям от
7 февраля, должность канцлера в новом правительстве остается за
Меркель. ХДС и СДПГ получат по шесть министерских портфелей.
Представители ХСС займут три поста в новом правительстве.
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