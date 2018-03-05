Выборы канцлера Германии пройдут в парламенте ФРГ, Бундестаге, 14 марта. Ранее этот пост занимала Ангела Меркель. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Меркель должны переизбрать 14 марта Фото: ЕРА Голосование о переизбрании канцлера пройдет в парламенте ФРГ, Бундестаге, 14 марта.Политический кризис в Германии продолжался с ноября 2017 года и стал самым серьезным за последние 70 лет.4 марта Социал-демократическая партия Германии выступила за создание коалиции с блоком ХДС/ХСС во главе с Меркель.Согласно договоренностям от 7 февраля, должность канцлера в новом правительстве остается за Меркель. ХДС и СДПГ получат по шесть министерских портфелей. Представители ХСС займут три поста в новом правительстве. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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