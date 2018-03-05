Сотрудник ГФС задержан в Запорожье за взятку в 250 тыс грн

В Запорожье руководитель отдела аудита плательщиков районной инспекции облуправления Государственной фискальной службы задержан во время получения взятки в размере четверти миллиона гривень.

Как сообщили в пресс-центре Управления СБУ в Запорожской области, следствием установлено, что высокопоставленный налоговик вымогал у бизнесмена 250 тыс грн за уменьшение втрое суммы наложенного Государственной фискальной службой штрафа на предприятие, а именно с 650 тыс гривень до 170 тыс гривень.

"Правоохранительные органы установили, что налоговик систематически вымогал деньги у местных предпринимателей за уменьшение штрафных санкций за нарушения, выявленные при плановых проверках. Цена вопроса устанавливалась в зависимости от суммы штрафа, наложенной на предприятие", - отметили в СБУ региона.

Решается вопрос об избрании меры пресечения для злоумышленника. Его действия квалифицируются по признакам уголовного преступления по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в отдельно крупном размере или служебным лицом, занимающим отдельно ответственное положение).