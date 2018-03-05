Картина победила в номинации «Лучший документальный полнометражный фильм».

Отметим, что большую роль в создании фильма сыграл экс-глава российского «Антидопингового центра» Григорий Родченков. Его авторы картины и поблагодарили за свою победу.

«Икар» рассказывает об атлете, который решил детально разобраться в системах допинга и обратился за помощью к известному специалисту. Вместе они провели ряд экспериментов и выясняли, как можно обмануть различные тесты на допинг, пока не оказались в самом центре скандала, последствием которого стало снятие российских спортсменов с Олимпиады.

«Икар»

Кадр из фильма

К слову, во время вручения этой статуэтки ведущий Джимми Киммел пошутил про президента России Владимира Путина.

«По крайней мере, можно сказать с уверенностью, что в эти выборы Путин не вмешивался», — отметил комик.

Столь высокое признание фильма кинокритиками не на шутку возмутило россиян, которые отрицают употребление допинга своими спортсменами. Так, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и туризму, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев в эфире НСН заявил, что вся история, связанную с Родченковым, в том числе вручение «Оскара» фильму «Икар», является хорошо спланированным шоу.

Дмитрий Свищев

Спорт-Экспресс

«Эта новость мною была воспринята с большой долей иронии. Я знал, что он выдвигается, но не думал, что американские академики примут такое решение. Обратите внимание, мы же серьезно не воспринимаем “Звёздные войны” или “Миссия невыполнима”, где герои – известные и всеми нами любимые актёры. Так же и надо относиться и к Родченкову. Он стал уже киношным или мультяшным героем, которому заокеанские хозяева платят огромные гонорары. Всё это было хорошо спланированным шоу. “Оскар” — это продолжение затухшего скандала и все этой истории, которая стала неинтересной. Это просто продолжение шоу», — сказал он.

Прокомментировал награду и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков

«Я не думаю, что это может быть поводом для комментария из Кремля и что это должно быть поводом. Всем хорошо известна глубокая противоречивость личности Родченкова, следовательно, конечно, нужно очень осторожно относиться к любым материалам, которые основаны на каких-то его заявлениях», — заявил он.

Председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев считает, что победа «Икара» имеет под собой «исключительно политическую подоплеку».

Михаил Дегтярев

«Весьма сложно назвать фильм «Икар» документальным. Он основан на показаниях беглого обвиняемого в совершении серьезных преступлений профессора Григория Родченкова, похоже, еще и психически нездорового», — заявил Дегтярев.

Посмотреть трейлер к нашумевшему фильму «Икар» можно здесь:

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