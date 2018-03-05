В основном жертвами физической агрессии становились съемочные группы телеканалов

Приступы произошли на Львовщине, Волыни, Полтавщине, в Одессе, Чернигове и Киеве. В основном жертвами физической агрессии становились съемочные группы телеканалов. Об этом говорится в сообщении Национального союза журналистов Украины (НСЖУ), что было пошиерене в понедельник, 5 марта. Согласно мониторингу "Индекс физической безопасности журналистов Украины", который НСЖУ проводит вместе с партнерскими организациями, в целом за первые два месяца 2018 зафиксировано 10 проявлений физической агрессии в отношении журналистов.

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко отмечает, что ситуация с безопасностью журналистов остается одной из самых больших угроз свободе слова. "Количество случаев возрастает, ведь, как показывает практика, виновным удается избегать наказания (...) мы призываем журналистов не мириться с агрессией, писать заявления в Национальной полиции и требовать проведения надлежащих расследований" , - цитирует сайт НСЖУ Томиленко.

Среди угроз свободе слова в Украине - не только физическое насилие, но и экономический или политический давление, заявил директор представительства Freedom House в Украине Мэтью Шааф во время дискуссии "Угрозы свободе слова в Украине" 2 марта, пишет DW .

"Политический и экономический давление на журналистов и СМИ заставляют их избегать выбора тех или иных« критических »тем. Власти ограничили свободу слова в Украине якобы под предлогом национальной безопасности. Но это больше политические действия. Попытки усилить контроль в интернет-пространстве мы расцениваем как усиление цензуры ", - заявил глава Freedom House.

В свою очередь, заместитель председателя мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Бенджамин Моро отметил, что одним из важных акцентов в отчетах его миссии является деятельность сайта "Миротворец", который обнародовал персональные данные многих представителей медиа. "Мы общались с десятками журналистов, чьи данные были обнародованы на этом сайте. Такая ситуация является нарушением права на частную жизнь и презумпции невиновности, поскольку людей назвали преступниками. Хотелось бы еще раз призвать полицию провести эффективное расследование деятельности этого сайта" , - отметил Моро.

Также, по его словам, представителей миссии тревожит количество нападений на представителей журналистской профессии, факты штурма, обысков редакций, давление на СМИ.