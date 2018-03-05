В Украине важно сохранять единство внутри общества, поскольку только это может принести победу, которая, в свою очередь, принесет мир в нашу страну.

Об этом "" заявил ветеран АТО, участник шоу "Голос країни" Роман Набожняк, передает .

"Если в своем Facebook ты можешь формировать ленту, забанив кого-то, кто не согласен с твоим мнением, то в случае с "Голосом країни" - это гораздо большее разнообразие взглядов и разные аудитории, к которым нужно донести свой месседж. Возможно, это по-настоящему способствует какому-то объединению и взаимопониманию между людьми с военным опытом и без него. Мне кажется, сейчас важно держаться объединенными в нашей стране, если мы хотим достичь желаемого результата - победы и в результате мира. Потому что мир наступит только после победы на условиях победителя", - подчеркнул Роман Набожняк.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира