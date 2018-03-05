Связь он держит через оставшихся после «переворота» при должностях «чиновников», а также через отдельных представителей местной прессы, все еще лояльных ему

Сбежавший в Россию так называемый глава самопровозглашенной «ЛНР» Игорь Плотницкий сейчас проживает в Москве, информирует svodka.net.

Он не имеет права покидать город, но может свободно по нему передвигаться. Об этом заявил представитель так называемого совета министров «ЛНР».

«Да, он не имеет полной свободы передвижения, а именно: не может покинуть российскую столицу, тем не менее в действиях в ее пределах не ограничен. Сегодня ему ничто не угрожает, ведь он все еще находится под так называемым покровительством своего куратора (помощника президента России Владислава Суркова, — ред.)», — сказал он.

Он отметил, что залогом того, что Плотницкий будет жить, является его молчание.

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«Главным залогом сохранения ему жизни и свободы является то, что он умеет хранить чужие секреты. Молчание — золото, а в его случае молчание — жизнь. Но это молчание касается более глобальной информации, что же касается махинаций на местах, то их участников уж точно сдали», — отметил представитель «совета министров».

По его словам, бывшему главарю «ЛНР» не стоит опасаться ликвидации, несмотря на все заявления пессимистов.

«Связь он держит через оставшихся после «переворота» при должностях «чиновников», а также через отдельных представителей местной прессы, все еще лояльных ему, в том числе, в так называемом гостелерадио «ЛНР». Кстати, что касается бывшего директора телеканала ГТРК ЛНР Анастасии Шуркаевой, то ей повезло меньше, нежели Плотницкому, и она за многомилионные хищения пока находится под стражей, хотя пилили российские деньги они вместе», — добавил он.

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