Евро дешевеет на результатах выборов в Италии

Курс евро снижается в ходе торгов в понедельник к доллару из-за результатов парламентских выборов в Италии, при этом иена дорожает к большинству мировых валют на фоне опасений по поводу "торговых войн" США с Китаем.

Евро к 15:55 кв 5 марта стоил $1,2302 по сравнению с $1,2317 по итогам прошлой недели в Нью-Йорке.

Как сообщалось, по итогам состоявшихся в воскресенье выборов в парламент Италии ни одна из итальянских партий не получила большинства. По данным подсчета около 98% голосов, лидирует коалиция правых партий во главе с экс-премьером Сильвио Берлускони - она набирает 37,3% голосов на выборах в Палату депутатов.

На втором месте идет популистское движение "Пять звезд" (32,4%). Находящаяся у власти Демократическая партия получает только 18,8% голосов.

Вместе с тем в Германии завершилось формирование правительства, что стало позитивной новостью для евро.

Большинство членов Социал-демократической партии (СДПГ) проголосовало за формирование большой коалиции с блоком ХДС/ХСС канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Голосование в СДПГ проходило по почте. В нем приняли участие 78,39% членов партии, из которых 66% проголосовали за "большую коалицию". Ранее создание коалиции поддержал блок ХДС/ХСС.

Состав правительства Германии не удавалось согласовать в течение пяти месяцев, с сентября 2017 года.

Курс единой европейской валюты к иене опустился к 15:55 мск до 129,94 иены со 130,26 иены в прошлую пятницу. Доллар подешевел на 0,1% - до 105,63 иены.

Укрепление иены эксперты объясняют сохраняющимися опасениями по поводу возможных "торговых войн" между США и Китаем. Японская валюта торгуется близко от 16-месячного максимума с долларом.