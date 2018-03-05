Нафтогаз требует компенсацию у Газпрома

"34% переплату за импортный газ в марте будут компенсировать не украинцы, а Газпром", - заявил главный коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко в Facebook.

По его данным, средневзвешенная цена газа от европейских поставщиков в марте этого года превысила цену газа от Газпрома (после ее снижения в соответствии с решением Стокгольмского арбитража) на 33,9%. Коболев заверил, что вся эта переплата будет выставлена ​​Газпрома для компенсации.

Шлава Нафтогаза добавил, что Газпром уже официально предупрежден о том, что должен выплатить украинской комапнии компенсацию за невыполнение контрактных обязательств по поставкам газа в марте.

"Мы вместе показали Европе, что Украина - надежный транзитер, а Россия - ненадежный поставщик газа. Это важно, учитывая то, что Европа должна найти в себе силы отказаться от Северного Пото ку 2", - отметил Витренко.

Напомним, российский "Газпром" решил не поставлять газ НАК "Нафтогаз Украины" с 1 марта и вернул полученную предоплату. За 15 минут до начала поставки газа "Газпром" сообщил, что передумал, снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы и свел к минимуму продаже газа другим клиентам.

НАК "Нафтогаз Украины" призвала украинский экономить газ - уменьшить температуру в помещениях. Министерство энергетики и угольной промышленности ввело временное ограничение потребления газа из-за дисбаланса в 15-20 млн кубов в сутки .

Впоследствии глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания собирается "немедленно начать" в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом Украины" на поставку и транзит газа.

В ответ Президент Украины Петр Порошенко заверил , что договор не будет расторгнут. По слвоам Президента, договор между "Нафтогазом" и "Газпромом" нельзя разорвать в одностороннем порядке.

В субботу, 3 марта, Кризисный комитет при Министерстве энергетики и угольной промышленности принял решение о снятии ограничения по газоснабжению учебных заведений Украины. МОН позволило с понедельника всем учебным заведениям возобновить работу .