В письме было сказано, что в одной из школ заложена бомба, но в какой — не сообщили.

Учащихся всех школ донской столицы распустили по домам из-за угрозы взрыва, информирует svodka.net.

Об этом на странице в ФБ сообщили «Свободные новости».

Утром 5 марта во всех школах Ростова были отменены учебные занятия. Сославшись на то, что в здании нет воды, детей распустили по домам. Однако на самом деле причиной стало анонимное сообщение о заминировании.

Как рассказал DonDay.ru работник одной из ростовских школ, утром все образовательные учреждения города получили анонимку. В письме было сказано, что в одной из школ заложена бомба. Однако, в какое именно учреждение принесли взрывное устройство, информаторы не сообщили.

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— Во всех школах сообщили, что нет воды или света, чтобы не наводить панику, — рассказал инсайдер. — Детей распустили по домам. Сейчас специальные службы с собаками проверяют все образовательные учреждения города.

При этом работники образовательных организаций не могут с уверенностью сказать, когда взрывное устройство вообще могли пронести.

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