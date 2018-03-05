Несмотря на попытку защиты подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской Юрия Россошанствого изменить ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест, суд продлил ему срок содержания под стражей еще на два месяца, сообщает прокуратура Киевской области. Этот материал можно прочитать и на украинском языке По данным следствия, Ноздровскую убили 29 декабря 2017 года Фото: Ірина Ноздровська / Facebook "Несмотря на попытку защиты подозреваемого изменить последнему меру пресечения на круглосуточный домашний арест, по ходатайству прокуратуры подозреваемому продлена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", – сказано в сообщении.Юрист Ноздровская пропала 29 декабря 2017 года. Ее тело нашли 1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области. По данным Нацполиции, женщина умерла от множественных колото-резаных ран.8 января полиция задержала по подозрению в убийстве ее односельчанина Россошанского. По данным следствия, он убил Ноздровскую после ссоры на остановке общественного транспорта в селе Демидове 29 декабря: нанес несколько ударов ножом, тело сбросил в реку, а одежду сжег.В полиции заявили, что причастность Россошанского к убийству подтвердила экспертиза ДНК: на теле Ноздровской были обнаружены частицы, принадлежащие подозреваемому. Кроме того, в реке были найдены вероятные орудия преступления.9 января Вышгородский райсуд Киевской области по ходатайству прокуратуры отправил Россошанского под арест без права залога до 8 марта.Адвокаты подозреваемого считают, что их подзащитный мог оговорить себя.Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщал, что на теле Ноздровской обнаружены следы ДНК не только Россошанского. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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